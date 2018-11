Pallamano, Ego Handball al PalaEstra contro i campioni d’Italia della Junior Fasano

La Ego Handball torna al PalaEstra e domani, giovedì 15 novembre alle 21.30 affronterà i campioni in carica della Junior Fasano nel recupero della sesta di campionato (ingresso libero). Partita delicata per gli uomini di Alessandro Fusina, che affronteranno un avversario di altissimo livello, reduci dalla prima vittoria in trasferta a Merano sabato scorso.“Ci aspettano due partite ravvicinate – racconta Alessandro Fusina – domani conto i campioni d’Italia in carica della Junior Fasano e sabato a Colle Val d’Elsa contro Bologna. Per noi è un privilegio potersi confrontare con squadre del genere. Non abbiamo niente da perdere. Le nostre partite sono sempre state caratterizzate da una lotta continua e non abbiamo mai mollato e domani faremo lo stesso”.“Domani affronteremo i Campioni d’Italia – dice il portiere della Ego Facundo Garcia – una partita molto difficile ma allo stesso tempo bella da giocare. Affrontare squadre di questo livello e molto stimolante. Hanno una batteria di terzini molto forte, ma noi dobbiamo concentrarsi su noi stessi e fare la nostra partita”.Domani pomeriggio, presso gli impianti del PalaChigi partiranno anche i corsi per tutti i ragazzi che vorranno provare la pallamano e che saranno seguiti dai tecnici della Ego Handball. Info sul sito della società www.ego-handball.it