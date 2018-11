Tennis, Serie A2 femminile: CT Siena, obiettivo 1 fisso nell'ultima giornata della stagione regolare

Contro l’abbordabile Tc Rocco Polimeni di Reggio Calabria le senesi devono vincere e mantenere il secondo posto in classifica

Nell’ultima giornata della fase a gironi del campionato di Serie A2 femminile il Ct Siena deve ripetere quanto di buono mostrato contro l’ex capolista BAL Lumezzane, spazzata via nel big-match di domenica scorsa. Questa volta sui campi di Vico Alto (domenica 18 novembre, ore 10.00) si presenterà il Tc Rocco Polimeni di Reggio Calabria, una compagine decisamente più alla portata rispetto all’ultima avversaria affrontata: le calabresi hanno come tennista di punta la 2.4 Nuria Parrizas Dias e sulla carta appaiono nettamente inferiori alle senesi, ma mai sottovalutare le insidie di una squadra che sta lottando per non retrocedere.Il Ct Siena in questo momento è secondo in classifica, a una lunghezza di svantaggio dallo Sporting Sassuolo e due punti in avanti rispetto al BAL Lumezzane: vincere significherebbe garantirsi il secondo posto finale e una posizione migliore nei play-off decisivi per il passaggio in Serie A1, mettendo pressione alle emiliane che, in caso di passo falso nell’ultima giornata, si vedrebbero superate al primo posto.