Siena Hockey in trasferta a Viareggio

La quinta giornata del campionato di serie B vede il Siena Hockey impegnato questo sabato in trasferta sulla difficile pista di Viareggio per affrontare una delle dirette concorrenti nella lotta per i primi due posti della classifica in regular season.I padroni di casa sono partiti con il piede giusto, conquistando 4 successi in altrettante partite che consentono ai versiliesi di guidare la classifica a punteggio pieno in coabitazione con il Grosseto. La formazione allenata da Alessandro Martini non ha risentito più di tanto della partenza di uno degli elementi di maggior valore della rosa dello scorso anno, Ninci, approdato a Prato in A2, sfruttando a meraviglia un gruppo di giocatori affiatati da una lunga militanza comune nelle categorie giovanili. La base della squadra è infatti composta dai giovani della Under 19 che nella passata stagione si è laureata campione d’Italia di categoria e che ha fra le “punte di diamante” il portiere Venè, l’attaccante Spagnolo e il difensore Rosi: quest’ultimo ha recentemente vestito la maglia della nazionale nel campionati europei di fine settembre in Portogallo conquistando il secondo posto alle spalle degli inarrivabili spagnoli che quest’anno hanno dominato in tutte le competizioni internazionali. Al gruppo dei giovani si è aggiunto poi quest’anno il difensore Squeo, giocatore che sino a 2 stagioni fa ha sempre giocato in A1 e che poi ha deciso di abbandonare l’hockey che conta per motivi di lavoro: nella passata stagione ha contribuito alla promozione in A2 del Maliseti Prato e quest’anno ha deciso di continuare in serie B, accasandosi proprio a Viareggio per dare il suo apporto ad una squadra di per sé già valida.Nel suo complesso, l’avversario di turno è squadra decisamente ben amalgamata, composta da giocatori di buon livello tecnico e che gioca un buon hockey, caratterizzata poi da una notevole capacità di corsa.Si tratta, a ben vedere, di un banco di prova particolarmente impegnativo per i senesi che vengono da un periodo diametralmente opposto a quello dei viareggini. Ancora il gruppo diretto da Achilli non ha trovato il giusto amalgama fra i suoi componenti, oltre ad aver dovuto fare i conti con la malasorte. Diciamo subito che l’infermeria si è a questo punto svuotata. Dopo il rientro nei ranghi dal turno scorso di Borracelli, che ha pienamente recuperato, e di Nerozzi, ancora non del tutto a posto, questa settimana ha ripreso ad allenarsi anche Salvadori, seppure al piccolo trotto e per non perdere la tonicità muscolare costruita in questi ultimi tre mesi. Il forte giocatore di scuola follonichese sarà a disposizione di mister Achilli che peraltro dovrà adeguatamente dosarne l’impiego onde evitare ricadute. Nessun problema invece per il resto del gruppo, in generale rinfrancato almeno nel morale dopo la netta affermazione sul Maliseti che, oltre ai 3 punti necessari per la classifica, ha contribuito a ricreare una atmosfera più tranquilla nel gruppo che si era invece persa dopo le prime prove, segnatamente in occasione della inopinata sconfitta contro il Follonica B che aveva incrinato la fiducia del gruppo e che comunque costringe i senesi a disputare una stagione in salita.Turno casalingo invece per i ragazzi della Under 15 di Mantovani che ricevono la visita di una delle squadre favorite del girone, il Follonica A campione d’Italia in carica per la categoria. Sulla carta si tratta di un impegno se non proibitivo, quanto meno decisamente complesso, anche se i ragazzi senesi vengono da due soddisfacenti prove nelle prime uscite in campionato: una sconfitta di misura con il Follonica B ed un netto successo sabato scorso a Prato. L’auspicio è quello di continuare a vedere la prosecuzione della crescita di questo gruppo, pur consapevoli della forza dell’avversario: la classifica non rappresenta certo un obbiettivo prioritario, ma lo è sicuramente quello di vedere un progressivo miglioramento delle capacità tecnico tattiche dei ragazzi.