Tennis Serie A2: TC Sinalunga, ultimo giro di lancette a Torre del Greco

Sul campo della capolista si gioca una sfida difficilissima, ma la situazione dei toscani sembra già ben definita

E’ la sfida tecnicamente più interessante e tosta del girone del campionato di Serie A2 maschile quella che attende domenica 18 novembre (ore 10.00) il Tennis Club Sinalunga sui campi del New Tennis Torre del Greco. Prima contro seconda in classifica, e già questo basta per accendere gli entusiasmi nei cuori di Giovanni Galuppo e compagni per la lunga trasferta in terra campana.Nella realtà dei fatti tuttavia la situazione del girone appare decisamente cristallizzata e difficilmente qualcosa cambierà dopo l’ultimo match: Torre del Greco infatti precede Sinalunga di quattro lunghezze, dunque non può essere superato al primo posto in classifica, e allo stesso tempo il Ct Reggio si trova tre punti dietro ai toscani, ai quali basterà non solo pareggiare, ma anche perdere realizzando appena un punto sui sei a disposizione.Uno scenario assai positivo per la compagine chianina, che con il secondo posto si assicurerebbe una posizione di vantaggio ai play-off per accedere in Serie A1. Dall’altra parte c’è grande curiosità nell’affrontare un avversario schiacciasassi, che per il momento ha sempre vinto e che possiede una batteria di stranieri da brividi (dallo spagnolo Sergio Gutierrez-Ferrol, numero 186 al mondo, al croato Franko Skugor, numero 489 al mondo).