MotoGP Valencia, Pramac: Petrucci domina le FP2. Miller 2° in FP1

Gran Premio de la Comunitat Valenciana - Free Practices

Sotto la pioggia incessante di Valencia, Danilo Petrucci e Jack Miller sono i grandi protagonisti delle prove libere dell’ultimo round della stagione 2018 di MotoGP.Nelle FP1 Jack e Petrux sono costantemente nella virtuale prima fila. Jack chiude al secondo posto (dietro Marquez) anche se nell’ultimo giro spinge al massimo e cade dopo aver acceso il casco rosso nel secondo settore.Danilo (terzo tempo in FP1 a soli 34 millesimi di secondo dal compagno di squadra) è dominante nelle FP2 con una pioggia ancora più intensa. Il pilota di Terni chiude al primo posto con 4 decimi di vantaggio su Marquez.Miller e Petrucci chiudono la prima giornata di prove libere rispettivamente in seconda e terza posizione (dietro Marquez) nella classifica combinata.P3 – Danilo Petrucci“Le condizioni che abbiamo trovato nelle FP2 sono migliori per me. Devo però ammettere che in alcuni tratti del circuito non è stato facile dato che la visibilità era davvero limitata. Sono però contento perché il feeling è stato molto buono fin dall’inizio”.P2 - Jack Miller“Le sensazioni sono molto positive. Questa mattina abbiamo fatto molto bene e nel pomeriggio abbiamo preferito non fare troppi giri per non consumare la gomma morbida posteriore in previsione delle qualifiche e della gara. Sono soddisfatto”.