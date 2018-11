MotoGP Valencia, Pramac: super Petrucci P4 nelle qualifiche. Miller va forte ma cade in Q2

Gran Premio de la Comunitat Valenciana - Qualifying

Il sabato del #ValenciaGP regala grandi emozioni a Alma Pramac Racing. Dopo le prestazioni superlative del venerdì (Petrucci primo in FP2, Miller secondo in FP1), i due piloti del team senese si confermano ad altissimi livelli anche nel sabato di qualifiche.Con la qualifica diretta alle Q2 virtualmente conquistata nel venerdì, Petrux continua a dare spettacolo e chiude le FP3 in prima posizione e Jack finisce 4 a soli 2 decimi.Nelle Q2 Danilo è in pole position dopo la prima run e nel secondo time attack chiude in quarta posizione a soli 108 millesimi di secondo dalla pole position di Vinales. Jack è incisivo nella prima run (4°) ma nella seconda cade e deve accontentarsi della decima poszione.P4 – Danilo Petrucci“Sono molto soddisfatto perché siamo andati bene sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Onestamente c’è un po’ di delusione perché avrei potuto conquistare la prima fila ma va bene così. Siamo competitivi ma è chiaro che in caso di pioggia avrei un ho dimostrato di essere più performante”.P10 - Jack Miller“Sono deluso. Ero convinto di poter fare una buona qualifica ed ho spinto massimo ma sono caduto. Devo riuscire a trovare maggior feeling con al gomma anteriore ma il passo gara è molto interessante. Ho grande fiducia di poter fare una buona gara domani”.