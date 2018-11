Tennis Serie A2 femminile: tutto facile con Reggio Calabria, CT Siena secondo

Il team di Vico Alto domina la sfida contro il Tc Rocco Polimeni e si presenta ai play-off con grande entusiasmo

E’ poco più che una formalità per il Ct Siena sconfiggere il Tc Rocco Polimeni di Reggio Calabria e blindare il secondo posto in classifica nella settima e ultima giornata del Campionato di Serie A2 femminile: grazie a questo risultato il team di Vico Alto potrà affrontare i play-off da una posizione di grande vantaggio, giocando in casa la sfida di domenica prossima contro il Ct Ceriano che, in caso di vittoria, permetterà di qualificarsi per il match decisivo per approdare nel massimo campionato di Serie A1.Tornando alla cronaca dell’incontro appena vinto, la differenza di tasso tecnico e di motivazioni tra le due contendenti è apparsa nettissima. Il Ct Siena ha chiuso la pratica reggina in poco più di un’ora e mezza, vincendo rapidamente i tre singolari con un bilancio conclusivo di ventiquattro games vinti e appena sette persi. Si è rivista in campo l’ungherese Agnes Bukta, numero 638 al mondo, che assieme all’altra straniera Laura Pous Tio e a Corinna Dentoni potrà giocare un ruolo fondamentale nelle sfide decisive dei prossimi fine settimana.Ct Siena – Ct Rocco Polimeni 4-0Agnes Lilla Bukta (S) b. Sofia Bruno (R) 61 60Federica Grazioso (S) b. India Barbaro (R) 62 60Chiara De Vito (S) b. Anna Maria Mangano (R) 61 63Caciotti/De Vito (S) b. Barbaro/Mangano (R) 2-2 rit.