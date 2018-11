Tennis Serie A2: TC Sinalunga, obiettivo secondo posto centrato

In casa della capolista New Tennis Torre del Greco arriva un ottimo pareggio, il terzo su tre trasferte disputate

Obiettivo raggiunto per il Tennis Club Sinalunga nell’ultima giornata del campionato di Serie A2 maschile! In casa della capolista New Tennis Torre del Greco, fino ad oggi sempre a segno, bastava conquistare un singolo punto per garantirsi matematicamente il secondo posto nel girone: i ragazzi capitanati da Diego Alvarez sono andati oltre, chiudendo sul 3-3, il terzo pareggio su tre trasferte. Grazie a questo risultato il team sinalunghese, oltre a terminare il suo cammino nella fase eliminatoria da imbattuto, potrà affrontare i play-off per approdare in Serie A1 da una posizione decisamente favorevole.Sui campi in terra rossa campani, una volta ottenuto il punto della tranquillità, la sfida ha preso una piega molto rilassata e divertente, considerando che anche il New Tennis aveva già in pugno il primo posto in classifica. Una volta archiviati i punti dei “big” sinalunghesi Bruno Sant’Anna e Pietro Licciardi, le soddisfazioni sono arrivate in doppio: qui si è registrato l’esordio assoluto di Alessandro Busini, che in coppia con il brasiliano Sant’Anna si è tolto la soddisfazione di mettere a segno il punto del definitivo pareggio, ma anche la discesa in campo dei giovanissimi Amedeo Malfetti e Giulio Terrosi, che nonostante la sconfitta contro i fortissimi Dischinger/Orazzo hanno vissuto una bella esperienza tennistica, utile per il futuro.New Tennis Torre del Greco - Tc Sinalunga 3-3Pietro Licciardi (S) b. Edoardo Dischinger Moreira (T) 60 64Antonio Mastrelia (T) b. Marcello Serafini (S) 76 46 61Bruno Sant’Anna (S) b. Giovanni Cozzolino (T) 61 75Gennaro Orazzo (T) b. Matteo Gigante (S) 75 64Dischinger/Orazzo (T) b. Malfetti/Terrosi (T) 60 61Busini/Sant’Anna (S) b. Cozzolino/Palumbo (T) 76 63