Due prestigiose medaglie a Lido di Ostia per la sezione Brazilian jiu jitsu della Mens Sana

Argento per Becattini e oro per Mugnaini nel prestigioso torneo “Italy National Pro”

Due prestigiose medaglie per gli atleti Ronin Asd, sezione Brazilian jiu jitsu della Polisportiva Mens Sana 1871. Nel torneo “Italy National Pro Jiu Jitsu Championship Gi -NoGi” che si è svolto al PalaPellicone (pala Fijilkam) a Lido di Ostia, i due biancoverdi Stefano Mugnaini e Beatrice Becattini hanno ottenuto due ottimi risultati. Il torneo è giunto alla quarta edizione e si è confermato un evento di alto profilo, capace di richiamare nella Capitale atleti provenienti da tutto il mondo, spostando così l'asticella su un livello tecnico e competitivo molto alto.Beatrice Becattini, impegnata nella categoria adult -70,00 kg cinture azzurre, ha chiuso la sua gara con un ottimo argento. Per la categoria master 1 -94,00 kg cinture viola è salito sale sul tappeto Stefano Mugnaini che ha chiuso la sua gara con un meritato oro. La stagione è appena iniziata e per i Ronin continua una intensa e meticolosa preparazione per poter affrontare al meglio i prossimi appuntamenti. Per maggiori informazioni possibile seguire sui social Facebook Accademia Ronin Siena @BjjRoninSiena o instagram accademiaronin #AccademiaRoninSiena. E' possibile anche oppure andare a trovare la sezione il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21:30 presso la palestra Monaco della Polisportiva Mens Sana 1871 in viale Sclavo.