Ottime prestazioni per i judoisti cussini a Vittorio Veneto: un oro e un argento nel Campionato Italiano Kata

A Colle di Val d’Elsa i giovani esordienti hanno combattuto per la qualificazione al campionato italiano

Giornata intensa e piena di soddisfazioni per i ragazzi del PalaJudo. A Vittorio Veneto si è tenuta l’ultima delle sei prove che laureano i campioni italiani della specialità Kata.Nella prova di domenica, nel Kime no Kata ottimo secondo posto di Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini che sono saliti sul podio battuti solo per una manciata di punti dai veneti Tommasi e Gainelli classificatisi quinti ai recenti campionati del mondo di Cancun. Luca Cavecchia e Omar Pasquinuzzi, invece, si sono dovuti accontentare del settimo posto che, però, non li ha fatti retrocedere nella classifica assoluta tenendoli fermi al primo posto seguiti a pochi punti dall’altra coppia cussina composta da Yuri Ferretti e Andrea Giani Contini. Grande affermazione per i nostri portacolori ai quali va aggiunta anche la classifica al terzo posto assoluto di Luca Cavecchia e Yuri Ferretti nel Koshiki no Kata di Cesare Nedo Gambini nel Randori no Kata.In contemporanea, a Colle di Val d’Elsa, si è disputato il campionato regionale Esordienti, valido per la qualificazione al campionato italiano under 15. In gara sei giovani che si sono ben comportati conquistando due argenti, tre bronzi e un quinto posto. Complice un po’ di sfortuna nei sorteggi, alcuni di loro hanno visto sfumare la qualificazione per affrontando la competizione con grande determinazione.Sono saliti al secondo posto Tobia Grazzini e Cesare Donati, mentre al bronzo sono andati Claudia Cepparulo, Giulio Muzzi e Niccolò Olla; l’altro Olla, Lorenzo, si è dovuto accontentare della quinta piazza nei cinquantacinque chili. La sola finalista al campionato italiano sarà, quindi, Giulia Nocciolini che qualificatasi tramite il ranking nazionale, non ha avuto la necessità di disputare la qualificazione.Al pomeriggio, sempre a Colle di Val d’Elsa, il Trofeo Cinture Colorate che ha visto in lizza altri cinque cussini tra Under 15 e Under 18. Negli Under 15 ottimo primo posto di Matteo Galasso seguito dall’argento di Guido Maffei. Al bronzo è salito Pietro Cresti mentre Matteo Pagliantini si deve accontentare del settimo posto. Da notare che ambedue hanno disputato la loro prima gara ufficiale. Negli Under 18, terzo posto per Tommaso Buti il quale, dopo un periodo travagliato, è tornato sul tatami ben figurando.