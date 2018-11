Secondo posto del Siena Ghibellines Quidditch Club al Girone Sud 2018/19

Il Siena Ghibellines Quidditch Club ha conquistato un ottimo secondo posto nel rispettivo girone della Lega Quidditch 2018/19, classificandosi dietro ai tre volte campioni d’Italia Virtute Romana Quidditch, dominatori assoluti del torneo. La squadra di muggle quidditch cittadina ha, infatti, partecipato con successo al proprio raggruppamento (Girone Sud), riuscendo a conquistare la qualificazione alla fase successiva, nella quale le migliori sei squadre italiane si contenderanno i due posti riservati alle squadre del nostro Paese per la European Quidditch Cup 2019, la massima competizione continentale per club di questo originale sport, presente ormai da tre anni anche nella nostra città.Stavolta si è trattata di una trasferta breve per i bianconeri: per la prima volta, il torneo si è svolto infatti nella nostra regione, presso gli impianti sportivi SanCat di Firenze. I ragazzi e le ragazze del Coach Leonardo Sampieri hanno avuto subito un esordio difficile con i già citati Virtute Romana Quidditch: la compagine capitolina ha avuto facilmente ragione dei bianconeri, imponendosi per 170-90*; i Ghibellines sono comunque riusciti ad effettuare la cattura del boccino d’oro, grazie alla “cold catch” (questo è, infatti, il termine tecnico per una cattura che fissa il risultato sulla sconfitta per la propria squadra) della giovane cercatrice Amanti. Il secondo incontro della giornata ha visto i bianconeri contrapposti all’altro club della capitale, la Società Professionistica Quidditch Roma. I senesi sono riusciti ad imporsi per 150-80* grazie ad un ottimo lavoro dei propri cacciatori, concedendo però la cattura del boccino d’oro agli avversari. La partita successiva ha messo sul cammino dei Ghibellines il Lunatica Quidditch Club di Brindisi: si è trattato di una partita molto attesa dai bianconeri, perché proprio la temibile formazione pugliese li aveva sconfitti di strettissima misura durante la scorsa Coppa Italiana Quidditch, relegandoli fuori dal podio nazionale. Stavolta, però, la storia è andata diversamente e i bianconeri sono riusciti a vincere per 140*-60, con la cattura del boccino d’oro sempre da parte di una Amanti in grande spolvero. L’ultima partita della giornata, decisiva per la qualificazione alla fase successiva, ha visto contrapposti i ghibellini alla società Perugia Gryphons Quidditch: si è trattato di una partita al cardiopalma, dove entrambe le squadre hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, trascinando il match fino al primo supplementare, quando una cattura da brividi della cercatrice Bruttini (già vicecapitano della nazionale italiana la scorsa stagione) coadiuvata da un goal all’ultimo secondo del cacciatore Maiorano ha fissato il risultato su un incredibile 270°*-260*° per i bianconeri.Al fischio finale è scoppiata la gioia e, anche per quest’anno, i Ghibellines incontreranno le migliori squadre italiane all’Italian EQC Qualifier che si terrà Sabato 8 Dicembre a Perugia, dove solo due delle sei squadre partecipanti potranno accedere al prestigioso torneo per club che ogni giocatore di quidditch sogna di disputare almeno una volta nella vita.Il club bianconero ha spostato da questa stagione la sede dei propri allenamenti (aperti a tutti, come di consueto) presso gli impianti sportivi di San Miniato, dove lavorerà duramente durante queste ultime settimane che lo separano dall’imminente impegno agonistico.