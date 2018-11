20 podi al Trofeo regionale a Lucca per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai

Prima gara della stagione 2018-2019 e primi risultati di rilievo per gli atleti giovanissimi e master dell’Asd Shinan Karate Kai, con la conquista di ben 20 medaglie: 7 ori, 4 argenti, 5 bronzi e 4 quarti classificati. Si è trattato del Trofeo regionale Fikta svoltasi a Lucca, al quale hanno preso parte circa 180 atleti per le specialità del kata (esercizio di forma) individuale ed a squadre e del kumite (combattimento) individuale. La gara delle categorie giovanili era di kata a bandierine con eliminatorie fino a qualificare 4 atleti finalisti, che eseguivano un kata il cui punteggio determinava la classifica. Per le categorie over 35 venivano eseguiti 2 kata giudicati a punteggio, mentre per gli agonisti: cadetti, speranze, juniores, la gara era di ju kumite (combattimento libero).Risultaticlassificati: Antonio Massai Kata master cinture nere, Pietro Cervini kumite cadetti marroni-nere, , Daniela Chinnici kata marroni fascia A, Gian Piero Ceccherini kata master cinture verdi, Anna Ceccherini kata fascia A arancio-verdi, Giorgia Machetti kata cinture verdi fascia B, Juan Jose Binarelli kata cinture arancio-verdi fascia A.classificati: Emiliani Emilio kata cinture verdi fascia B, Bossini Giovanni Kata cinture arancio-verdi fascia C, Bartoletti Jacopo KATA bianca-gialla fascia D, Armini Lucrezia kata bianca-gialla fascia D.Classificati: Ricci Francesco kumite cadetti marrone-nera, Patumi Alberto kata marroni fascia A, Bruschi Paolo kata arancio-verde fascia B, Bartoletti Sofia arancio-verde fascia C, Petreni Vittoria Kata bianca-gialla fascia D.Classificati: Santioli Pietro arancio-verde fascia C, Fantuzzi Filippo kata bianca-gialla fascia C, Gorelli Giulio kata fascia C, Morrocchi Giulia kata bianca-gialla fascia D.