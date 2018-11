Pallamano Serie A, Ego Handball Siena sabato di scena a Bressanone

La Ego Handball torna a giocare e domani, sabato 24 novembre, alle 19 sarà a Bressanone per la nona di andata. I senesi si presentano alla sfida forti della vittoria della scorsa settimana con Bologna, ma reduci da una settimana caratterizzata da attacchi influenzali di diversi giocatori che non hanno consentito di svolgere gli allenamenti a ranghi completi.Brixen è solo di un punto alle spalle della formazione senese ed è reduce dalla sconfitta a Cassano Magnano per 25-24 della scorsa giornata.“È un incontro molto difficile – spiega l’allenatore Alessandro Fusina -. Brixen è una squadra forte, costruita per obiettivi importanti. A noi questo però importa poco, perché affrontiamo partita per partita con la consapevolezza che siamo in gruppo nuovo che sta crescendo, per cui vedremo di attuare la giusta tattica per ottenere il miglior risultato possibile. È stata una settimana particolare perchè numerosi attacchi influenzali ci hanno costretti ad allenamenti a ranghi ridotti- Andiamo a Bressanone carichi dall’ultimo risultato positivo ottenuto con Bologna e fortemente determinato a giocarcela fino alla fine”.Non sono mancate le soddisfazioni in casa Ego questa settimana, con Jacob Nelson che è balzato in vetta alla classifica marcatori del campionato con 58 reti e Tommaso Pesci, miglior Under, al settimo posto con 48 realizzazioni.“Veniamo da una vittoria importante come quella di sabato scorso contro Bologna – dice Tommaso Pesci - che ci ha dato due punti fondamentali per la classifica e ci fa sperare sempre di più in un bel piazzamento a fine campionato. Essere al momento il miglior marcatore juniores del campionato è un bella soddisfazione, ma questo deve servire da stimolo per continuare a dare il massimo in ogni allenamento, per migliorarsi e centrare continuamente nuovi obiettivi. Sarà un partita molto difficile perché Brixen è una squadra forte, che ha voglia di fare punti e sicuramente vorrà centrare la vittoria. Noi andiamo là determinati a fare la nostra partita e dare il meglio per portarci a casa due punti”.La partita tra Brixen ed Ego Handball Siena sarà trasmessa in diretta streaming su Pallamano tv ( www.pallamano.tv ) e sulla pagina facebook della squadra ospitante.