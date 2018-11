Alma Pramac Racing: Alex De Angelis e Josh Hook per la prima volta sulla MotoE al Jerez Test

Jerez Test FIM Enel MotoE™ - Day 1

La stagione 2019 di #MotoE è iniziata oggi a Jerez. Per la prima volta nella storia, moto elettriche hanno girato insieme su un circuito di MotoGP dando vita ad uno spettacolo avveniristico. Alex De Angelis e Josh Hook si sono alternati durante la prima giornata sulla Energica Ego Corsa di Alma Pramac Racing (che avrà a disposizione due moto, così come gli altri team Independent di MotoGP, dai prossimi test ufficiali a marzo in Qatar) in tre sessioni di 30 minuti sia in condizioni di bagnato che di asciutto.I tempi non sono ancora indicativi, ma in pista si sono già visti degli spunti molto interessanti. Alex De Angelis, dopo la prima sessione in condizioni di bagnato, ha concluso nel pomeriggio al quinto posto a 6 decimi dal miglior tempo. Josh Hook ha spinto forte nella prima parte della seconda sessione chiudendo in sesta posizione.Alex De Angelis (19 laps completed).“Sono stato piacevolmente sorpreso già nella sessione bagnata. La moto è stabile, ogni volta che apri il gas la sensazione è davvero positiva ed il suo peso non si avverte molto in questa pista. Devo prendere confidenza sia con il freno motore che con il freno posteriore”.Josh Hook (9 laps completed)“Mi sono divertito molto. Se devo essere sincero sono rimasto impressionato dalla potenza che sprigiona la moto in accelerazione ma soprattutto dalla facilità di guida. Dopo due giri stavo già spingendo forte. Avrei voluto girare di più ma la batteria non lo consente”.