''Giornata Olimpica'', il CONI Siena premia le eccellenze dello sport senese

Sabato 24 novembre la cerimonia di premiazione a Sovicille

Si tiene oggi, sabato 24 novembre alle ore 16.30, presso l’auditorium della Banca CRAS di Sovicille, la XXXIV edizione della Giornata Olimpica organizzata come ogni anno dal Coni di Siena, grazie al contributo e all’ospitalità di Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano-Siena.In questa occasione saranno consegnati 66 riconoscimenti per le eccellenze dellosport senese che si sono particolarmente distinte in campo internazionale e nazionale.Verranno, altresì, conferite le Stelle al Merito Sportivo, oro per Bruno Nibbi, argento per Giuseppe Gotti e Alberti Alessandro, bronzo per Claudio Doldo e Nicola Leonardi, argento per società l’Unione Polisportiva Poggibonsese, bronzo per la Polisportiva CRAS e l’ASD Boxe Mens Sana.Per le Medaglie al Valore Atletico per l’anno 2017, oro per Giulia Bonechi e Marcella Tonioli, argento per Duccio Marsili, bronzo per Chiara Bazzoni, Giorgia Bormida, Roberta Liti, Lisa Piccinetti, Alberto Salvini, Irene Siragusa e Benjamin Voltolini.A questi si aggiungono i riconoscimenti per gli atleti che rappresentano Siena nelle massime posizioni a livello nazionale e internazionale."La Giornata Olimpica celebra lo sport senese e anche quest’anno sono tanti gli atleti che lo hanno onorato a livello nazionale e internazionale – spiega Paolo Ridolfi, delegato Coni di Siena –. Numerose anche le massime onorificenze dello sport che verranno consegnate a dirigenti e a società sportive. Sarà un evento emozionante e pieno di soddisfazione nel vedere tanti atleti ritirare le onorificenze dietro cui stanno tantissime difficoltà, sacrificio e massimo impegno”.