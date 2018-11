Il Siena Hockey impegnato in casa contro il Prato 54

Torna a giocare fra le mura amiche il Siena Hockey, impegnato questa sera, sabato 24 novembre, alle 20.45 contro il Prato 54 in una partita che riveste non poca importanza ai fini della classifica.Dopo la sconfitta patita sabato scorso a Viareggio, il Siena si trova infatti a dover iniziare una decisa rincorsa per riavvicinarsi alle posizioni di testa, occupate a pari merito proprio dal Viareggio e dal Grosseto, entrambe a punteggio pieno frutto di 5 vittorie in altrettante partite, contro i soli 7 punti messi in carniere dal gruppo di mister Achilli.Leggermente meglio stanno gli odierni rivali, che precedono il Siena di un punto e sono reduci anch’essi nell’ultimo turno da una sconfitta alquanto netta (7-1 il finale) in casa contro il Grosseto. Peraltro va detto che quest’anno la squadra laniera, affidata alle sapienti mani dell’ex gloria dell’hockey nazionale Enrico Bernardini, ha avuto un cammino decisamente migliore rispetto alle ultime stagioni nelle quali ha giocato un ruolo da comprimaria, mentre nella stagione in corso, pur non avendo variato molto il proprio organico, i risultati stanno cominciando ad arrivare.E che si tratti di un avversario da prendere decisamente con le molle si è avuto modo di vederlo già in precampionato, quando le due squadre si sono confrontate in amichevole a Siena: pur non avendo volutamente tenuto conto del punteggio, si è visto come gli uomini di Bernardini quest’anno stiano viaggiando con un diverso atteggiamento in pista che ha consentito loro un buon inizio di stagione. In casa senese invece, l’inizio finora non è stato soddisfacente, prima di tutto sotto il profilo del gioco, oltre che dei risultati. La squadra, anche nelle due occasioni in cui si è imposta, ha messo in mostra una manovra non sempre fluida oltre che un approccio mentale alla gara poco convinto. Paradossalmente, una prima inversione di tendenza la si è osservata proprio in occasione della gara persa a Viareggio, nella quale il gruppo si è finalmente mosso con una più che apprezzabile continuità sia in fase difensiva che offensiva, tanto che il successo finale dei padroni di casa del Viareggio è arrivato più per conseguenza di circostanze a loro favorevoli che non per una effettiva superiorità. La partita in Versilia ha lasciato come sgradevole strascico una pesante squalifica a carico di Francesco Borracelli, espulso a fine partita in quanto reo, a detta dell’arbitro, di atteggiamento antisportivo nei confronti di un avversario: il giudice sportivo nazionale ha calcato la mano, comminando al difensore senese uno stop di ben 3 giornate che lo costringerà in tribuna in un momento importante nel quale fra l’altro il giocatore stava andando molto bene quanto a rendimento.Per la gara contro il Prato è poi incerta la presenza di Tiezzi, influenzato, a complicare le scelte di Achilli, che comunque dispone di un organico ampio dal quale pescare in caso di necessità.Ma il sabato hockeystico non è legato solo alla gara di serie B, dal momento che alle 17.30 sempre in casa scende in pista anche la Under 15 che dopo la bella prova di sabato scorso con i campioni d’Italia uscenti del Follonica, sfortunata solo sotto il profilo del risultato (sconfitta per 5-2), ricevono la visita del Viareggio. I ragazzi di Mantovani e Biancucci stanno crescendo in modo palpabile e possono ambire a recitare un ruolo non secondario in questa stagione: l’avversario di turno è una buona squadra di livello simile a quello dei senesi che fa presumere come si possa assistere ad un incontro equilibrato ed avvincente.