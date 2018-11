Coppa del Mondo fioretto femminile: ad Algeri Alice Volpi quinta, vince Elisa Di Francisca

Non poteva esserci rientro in pedana migliore per le "neo mamme" Elisa Di Francisca e Martina Batini. La jesina mancava dalle scene internazionali dai Giochi Olimpici di Rio2016: al suo rientro in pedana, supportata dalla presenza in tribuna del figlio Ettore nato il 30 luglio 2017, l'azzurra vince la tappa d'esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile svoltasi ad Algeri.Podio al rientro internazionale anche l'altra neo mamma, Martina Batini che sei mesi dopo la nascita del piccolo Leonardo, risale in pedana e conquista il terzo posto, proprio dopo il derby azzurro contro Elisa Di Francisca, dopo aver battuto nei quarti la fiorettista senese e campionessa del mondo Alice Volpi.L'inno di Mameli corona una giornata entusiasmante per l'ItalFioretto che può contare nuovamente su due atlete la cui maternità non sembra aver scalfito la caratura tecnica e soprattutto la voglia di vincere.Lo attesta anche l'assalto finale della gara con Elisa Di Francisca capace di rifilare un netto 15-11 alla diciannovenne giapponese Sera Azuma."Sapevo che non sarebbe stata proprio una passeggiata di salute sul piano fisico, ma la soddisfazione adesso è grandissima - commenta a caldo Elisa Di Francisca -. Ho iniziato la gara pensando già di uscire al primo assalto che ho vinto al minuto supplementare. A livello fisico soffro ancora un pò rispetto alla velocità ed agilità delle più giovani, ma ho saputo mettere a reddito la tecnica e con un pò di "mestiere" me la sono cavata. Poi man mano che il tabellone si restringeva e si arrivava in fondo, è venuta la voglia di fare un qualcosa che avevo sognato. Ed eccomi qui sul podio con una medaglia che ovviamente dedico a mio figlio Ettore che ho voluto fosse con me qui e ringrazio mio padre per aver fatto lui da "babysitter"!".L'assalto derby di semifinale tra Elisa Di Francisca e Martina Batini, vinto dalla prima col punteggio di 15-6, era uno degli auspici della vigilia, concretizzatosi grazie a dei percorsi di gara che le hanno proiettate in finale.Nel suo percorso, Elisa Di Francisca, dopo aver ottenuto venerdi il pass per il main draw immediatamente dopo la fase a gironi, ha esordito battendo per 7-6 nel primo assalto di giornata la campionessa del Mondo under20 in carica, la giapponese Yuka Ueno. A seguire ha avuto ragione della romena Malina Caligareanu per 15-13 e poi della cinese Yiting Fu col punteggio di 11-7.Ai quarti è poi arrivato il successo contro la russa Larissa Korobeynikova, anche lei al rientro dopo un periodo di pausa dalle pedane internazionali, con il punteggio di 15-10.Martina Batini, dal canto suo, dopo aver superato il tabellone preliminare nella prima giornata, ha vinto il primo match di giornata per 15-12 contro la polacca Martyna Jelinska. A seguire ha fermato la corsa dell'altra azzurra, Camilla Mancini per 15-13 e poi agli ottavi ha superato col punteggio di 15-7 la giapponese Sumire Tsuji.La fiorettista pisana, poi, ai quarti ha sconfitto 15-11 la campionessa del Mondo in carica, Alice Volpi.Quest'ultima conclude al quinto posto la sua prima gara da iridata, fermandosi ai piedi del podio dopo aver sconfitto per 15-6 la turca Irem Karamete, poi la tedesca Leandra Behr per 15-6 e l'altra azzurra Francesca Palumbo, nel turno delle 16, col punteggio di 13-8.Stop ai quarti, per mano dell'olimpionica di Rio2016, la russa Inna Deriglazova, anche per la più giovane delle italiane: la diciottenne Martina Favaretto, reduce dall'argento ai Giochi olimpici della gioventù di Buenos Aires, che si arrende per 10-8 al cospetto della campionessa olimpica.Se Francesca Palumbo si era fermata nel turno delle 16 perché sconfitta da Alice Volpi, nel turno delle 32 erano uscite di scena Erica Cipressa, sconfitta 15-11 dalla giapponese Azuma, e Camilla Mancini superata per 15-13 da Martina Batini.Un altro derby si era invece svolto nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta ed aveva visto Francesca Palumbo superare col punteggio di 15-9 Chiara Cini.A fermarsi all'esordio di giornata, oltre alla fiorettista toscana, erano state anche Arianna Errigo, superata 15-10 dalla polacca Katarzyna Lachman col punteggio di 15-10, Elisa Vardaro, sconfitta 15-8 dall'altra polacca Martyna Dlugosz, e Valentina De Costanzo, fermata dalll'ungherese Fanny Kreiss per 15-3.Nella prima giornata di gara, l'unica azzurra ad essere uscita di scena ad un passo dal main draw era stata Beatrice Monaco, fermata sul 15-3 dalla cinese Yiting Fu.COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - Algeri, 23-25 novembre 2018FinaleDi Francisca (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-11SemifinaliAzuma (Jpn) b. Deriglazova (Rus) 15-12Di Francisca (ITA) b. Batini (ITA) 15-6QuartiDeriglazova (Rus) b. Favaretto (ITA) 10-8Azuma (Jpn) b. Ivanova (Rus) 11-7Di Francisca (ITA) b. Korobeynikova (Rus) 15-10Batini (ITA) b. Volpi (ITA) 15-11Tabellone delle 16Favaretto (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-11Di Francisca (ITA) b. Fu Yiting (Chn) 11-7Batini (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-7Volpi (ITA) b. Palumbo (ITA) 13-8Tabellone delle 32Favaretto (ITA) b.Zagidullina (Rus) 15-14Azuma (Jpn) b. Cipressa (ITA) 15-11Di Francisca (ITA) b. Calugareanu (Rou) 15-13Batini (ITA) b. Mancini (ITA) 15-13Palumbo (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-7Volpi (ITA) b. Behr (Ger) 15-6Tabellone delle 64Dlugosz (Pol) b. Vardaro (ITA) 15-8Favaretto (ITA) b. Ebert (Ger) 15-13Lachman (Pol) b. Errigo (ITA) 15-10Kreiss (Hun) b. De Costanzo (ITA) 15-3Cipressa (ITA) b. Huo Xingxin (Chn) 15-5Di Francisca (ITA) b. Ueno (Jpn) 7-6Batini (ITA) b. Jelinska (Pol) 15-12Mancini (ITA) b. Kurachi (Jpn) 15-3Palumbo (ITA) b. Cini (ITA) 15-9Volpi (ITA) b. Karamete (Tur) 15-6Tabellone delle 64 - qualificazionePalumbo (ITA) b. Duchesne (Fra) 14-9Batini (ITA) b. Recher (Fra) 15-10Favaretto (ITA) b. Martines Hauregi (Rus) 15-13De Costanzo (ITA) b. Michel (Mex) 15-12Fu (Chn) b. Monaco (ITA) 15-3Tabellone delle 128 - qualificazioneFavaretto (ITA) b. Matysiak (Pol) 15-1Monaco (ITA) b. Massialas (Usa) 15-6Fase a gironiChiara Cini: 6 vittorie, nessuna sconfittaMartina Batini: 5 vittorie, 1 sconfittaBeatrice Monaco: 3 vittorie, 3 sconfitteMartina Favaretto: 4 vittorie, 2 sconfitteElisa Vardaro: 6 vittorie, nessuna sconfittaFrancesca Palumbo: 4 vittorie, 2 sconfitteValentina De Costanzo: 5 vittorie,1 sconfittaElisa Di Francisca: 5 vittorie, 1 sconfittaErica Cipressa: 6 vittorie, nessuna sconfittaClassifica (156): 1. Di Francisca (ITA), 2. Azuma (Jpn), 3. Batini (ITA), 3. Deriglazova (Rus), 5. Volpi (ITA), 6. Ivanova (Rus), 7. Korobeynikova (Rus), 8. Favaretto (ITA), 14. Palumbo (ITA), 18. Mancini (ITA), 20. Cipressa (ITA), 34. Errigo (ITA), 42. Cini (ITA), 42. Vardaro (ITA), 51. De Costanzo (ITA), 82. Monaco (ITA).