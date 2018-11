Pramac Racing: dopo tre giorni di test a Jerez la MotoE dà appuntamento a marzo. Sensazioni positive per Hook e De Angelis

Jerez Test FIM Enel MotoE™ - Day 3

I primi test della storia di MotoE si sono conclusi oggi sul circuito di Jerez. Josh Hook e Alex De Angelis hanno girato in condizioni di bagnato con gli altri 16 piloti che parteciperanno alla stagione 2019 di #MotoE. E’ stato un test di familiarizzazione con la Energica Ego Corsa dato che Alma Pramac Racing, così come gli altri Team Independent di MotoGP, hanno avuto a disposizione una sola moto per due pilota. Nei test di metà Marzo, invece, sia Josh che Alex avranno a disposizione una moto a testa.“Sono stati giorni molto interessanti. La moto mi ha sorpreso per la facilità di guida anche se ci sono molti aspetti su cui dovremo lavorare. Avere una sola moto non è stata la condizione ideale ma dai prossimi test saremo in grado di iniziare a lavorare sul set up e sulla personalizzazione”.“Le sensazioni sono positive anche se, soprattutto nel mio caso, il tempo non mi ha dato una mano. In pratica ho potuto girare in condizioni di asciutto in una sola sessione e mi sono divertito. Non vedo l’ora di tornare in pista a Marzo per avere a disposizione tutte le sessioni ed iniziare a lavorare con il team”.