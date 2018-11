Coppa del Mondo fioretto femminile: ad Algeri Alice Volpi bronzo con la nazionale italiana

Week-end internazionale ricco di medaglie per la scherma toscana. Dopo il bronzo della pisana Martina Batini, tornata alla grande in pedana da neo mamma nella prova individuale di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Algeri, arrivano altri due podi nella domenica dedicata alle prove a squadre. Gabriele Cimini, altro prodotto del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, è secondo con il team Italia nella gara di spada maschile nella tappa di Coppa del Mondo a Berna, mentre sempre ad Algeri, nella prova a squadre delle fiorettiste, arriva il terzo posto per le azzurre con la senese Alice Volpi.Ad Algeri l’Italia conquista il terzo posto nella gara a squadre che ha concluso la tappa nordafricana del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il CT Andrea Cipressa ha scelto di schierare un quartetto composto da Alice Volpi, talento di Siena e campionessa mondiale, Camilla Mancini, Erica Cipressa e dalla diciassettenne Martina Favaretto. L’Italia, vicecampione del mondo in carica e testa di serie numero 1 del tabellone principale, ha esordito superando per 45-22 la squadra di Taipei, approdando ai quarti dove ha vinto con il punteggio di 45-38 l’assalto contro la Germania. In semifinale è però giunta la battuta d’arresto per mano della Francia, capace di fermare la squadra azzurra sul 45-39. Nel successivo assalto con in palio il terzo gradino del podio, le azzurre hanno fermato l’Ungheria con il punteggio di 43-36.COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - PROVA A SQUADRE - Algeri, 25 novembre 2018FinaleFrancia b. Russia 38-37Finale 3°-4° postoITALIA b. Ungheria 43-36SemifinaliFrancia b. ITALIA 45-39Russia b. Ungheria 45-26QuartiITALIA b. Germania 45-38Francia b. Corea del Sud 45-20Ungheria b. Usa 39-28Russia b. Giappone 36-27Tabellone dei 16ITALIA b. Taipei 45-22Classifica (18): 1. Francia, 2. Russia, 3. ITALIA, 4. Ungheria, 5. Germania, 6. Giappone, 7. Usa, 8. Corea del Sud.ITALIA: Alice Volpi, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Favaretto