Tennis, Serie A2 femminile: CT Siena, è finale per la promozione in A1

Il Ct Siena per la prima volta nella storia giocherà la finale dei play-off nel campionato di Serie A2 femminile decisiva per approdare nel massimo campionato: dopo una durissima sfida giocata sotto i palloni del Tc La Racchetta a causa dell’indisponibilità dei campi outdoor di Vico Alto, le ragazze capitanate da Massimo Ardinghi superano il Ct Ceriano con il punteggio di 3-1.Il match contro le ostiche lombarde si muove sul filo dell’equilibrio ed è caratterizzato da incontri durissimi. Su tutti il singolare di apertura che vede opposte Laura Pous Tio e Anne Schaefer: la spagnola va ad un solo punto contro la tedesca tesserata per il club milanese, attuale numero 593 del mondo, ma si salva sul 4-5 15-40 nel terzo set e approda al tie-break, che conquista con il punteggio di 7-2. L’unico singolo senza storia è la sconfitta per 60 62 patita da una Corinna Dentoni non in giornata contro Angelica Moratelli. A questo punto sale in cattedra una straordinaria Chiara De Vito. Il primo parziale contro Gloria Stuani è una battaglia estrema, in cui la vivaista senese annulla addirittura sei set-point all’avversaria, un successo rocambolesco che apre la strada ad un rapido 6-2 successivo. Anche in doppio la De Vito, affiancata a Laura Pous Tio, disputa una prestazione di livello elevatissimo: Moratelli/Stuani non mollano mai, ma alla fine devono alzare bandiera bianca con il punteggio di 76 75.Adesso tra il Ct Siena e l’approdo nel campionato di Serie A1, un obiettivo mai raggiunto dal circolo toscano, rimane l’Usd Beinasco da affrontare in una doppia sfida di andata e ritorno nelle prossime due domeniche.Ct Siena – Tc Ceriano 3-1Laura Pous Tio (S) b. Anne Schaefer (C) 63 46 76Angelica Moratelli (C) b. Corinna Dentoni (S) 60 62Chiara De Vito (S) b. Gloria Stuani (C) 76 62Pous Tio/De Vito (S) b. Moratelli/Stuani (C) 76 75