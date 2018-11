Tennis Serie A2: il TC Sinalunga batte Vicenza e sogna la A1

Il 4-2 casalingo contro i veneti regala ai ragazzi di Alvarez la doppia sfida per ritornare nel massimo campionato

Il Tennis Club Sinalunga potrà giocarsi nelle prossime due domeniche il pass per ritornare nel massimo campionato a squadre dopo la retrocessione di un anno fa. Il verdetto arriva dopo la vittoria per 4-2 contro il Tennis Comunali Vicenza nella semifinale di play-off del campionato di Serie A2 maschile.La sfida ai veneti, giunti terzi nel loro girone, si è rivelata ostica come nelle previsioni, ma il team capitanato da Diego Alvarez ha saputo chiudere i singolari con il punteggio a favore di 3-1, un vantaggio importantissimo che sarebbe diventato decisivo nei doppi. L’unico punto perso nei singoli è stato quello del giovane Matteo Gigante contro Gabriele Bosio, classe 2000 di belle prospettive. Sinalunga per la prima volta in stagione ha potuto schierare entrambi gli stranieri della rosa, il belga Yannick Mertens e il brasiliano Bruno Sant’Anna, una coppia d’assi di giocatori che si trovano tra le prime 450 posizioni del ranking ATP: se il fiammingo non ha avuto problemi contro Cavestro, Sant’Anna ha dovuto penare per avere la meglio sul bombardiere Marco Speronello, dotato di un servizio potentissimo.Come spesso accaduto in queste stagioni, è il maestro Giovanni Galuppo a mettere il sigillo vincente sui destini sinalunghesi. Questa volta, più che nel singolare contro l’under 18 Peruffo, risulterà decisivo in doppio assieme a Marcello Serafini: il duo di casa, battendo la coppia composta da Zen/Peruffo, riscatta il ko di Mertens/Licciardi e evita un doppio di spareggio potenzialmente pericolosissimo.Adesso tra il Tc Sinalunga e la Serie A1 ci sarà il Tc Vomero, da affrontare in una sfida andata e ritorno nelle prossime due domeniche.Tc Sinalunga – Tennis Comunali Vicenza 4-2Yannick Mertens (S) b. Fabrizio Cavestro (V) 62 61Giovanni Galuppo (S) b. Giovanni Peruffo (V) 62 61Bruno Sant’Anna (S) b. Marco Speronello (V) 64 76Gabriele Bosio (V) b. Matteo Gigante (S) 76 64Speronello/Bosio (V) b. Licciardi/Mertens (S) 75 76Galuppo/Serafini (S) b. Zen/Peruffo (V) 63 75