Il Siena Hockey supera, con fatica, l'Hockey Prato

SIENA HOCKEY-HOCKEY PRATO 1954 5-4 (2-1)

Torna alla vittoria il Siena Hockey, ma quanta fatica è stata necessaria per aver ragione di un Prato che come dalle previsioni della vigilia si è confermato avversario quanto mai complesso da affrontare. Va anche detto che i lanieri per gran parte della gara si sono espressi meglio dei senesi fino a metà del secondo tempo hanno giocato un po’ con il freno a mano tirato, riuscendo raramente a creare chiare occasioni da gol.Ben presto la partita si mette in salita per il Siena: al 5’ gli ospiti passano in vantaggio con Barbani che con un rasoterra infila Mariotti. Il Siena macina gioco, ma la difesa degli ospiti è sempre attenta e chiude ogni varco quando i senesi si avvicinano alla posta comunque ben difesa da A. Vespi. Ci vuole una iniziativa personale di Salvadori per riacciuffare il pari al 13’: l’attaccante fa tutto da solo in mezzo alla difesa avversaria e centra il bersaglio. Ma la gioia del ritrovato equilibrio dura poco: passa un minuto ed il Prato è nuovamente in vantaggio grazie a Benelli che raccoglie una corta respinta di Mariotti ed insacca per il 2-1. Il Siena cerca di rimettersi in carreggiata, ma senza successo: Achilli prova anche a ruotare i suoi nella ricerca di invertire l’inerzia della gara, ma nonostante tutti i tentativi, quando si tratta di arrivare al tiro i senesi lo fanno con fatica favorendo il lavoro del pur bravo Vespi che si fa sempre trovare pronto. Dall’altra parte anche la difesa senese, che alterna l’assetto a zona con quello a uomo, svolge con attenzione il suo compito e non corre particolari pericoli. In questo modo le due squadra vanno al riposo con il Prato in vantaggio sul 2-1.In avvio di ripresa il Siena avrebbe subito l’opportunità di pareggiare: l’arbitro Bonuccelli fischia fallo grave a Canneti che finisce in panca puniti; Achilli va alla trasformazione della punizione di prima ma il suo tiro è preda di Vespi che peraltro si muove in anticipo, fatto non rilevato dall’arbitro. Il Siena beneficia comunque di 2 minuti di superiorità numerica, ma il Prato si difende con ordine e non lascia mai la conclusione pulita ai senesi che sprecano così l’opportunità. Non solo, ma dopo poco sono gli stessi ospiti ad andare a bersaglio con Benvenuti, lasciato colpevolmente libero dalla difesa senese, che realizza il 3-1 al 5’. Passano altri 5 minuti ed il Prato allunga ancora con lo stesso Benvenuti che in contropiede insacca il gol del 4-1. Per come si sono messe le cose, la partita sembra virtualmente chiusa, ma si sa che nell’hockey i 15 minuti che ancora mancano alla sirena finale sono una eternità. Achilli cambia ancora e mette in pista Lazzeri, il cui ingresso si rivelerà essere la chiave per la totale inversione dell’inerzia della partita. Il Siena infatti abbandona i ritmi tutto sommato blandi che ne avevano caratterizzato il gioco fino a quel momento e imprime una accelerazione notevole che lascia incapaci di reagire gli ospiti. E’ proprio Lazzeri che al 38’ recupera palla nella propria metà campo per lanciare il contropiede di Tisato e ricevere il passaggio di ritorno del compagno che gli fa trovare la strada spianata per realizzare il gol del 4-2. Il Siena continua a premere sull’acceleratore con una difesa più aggressiva che consente di recuperare numerose palle mentre la retroguardia del Prato comincia a perdere colpi e ad andare in affanno di fronte alla maggiore velocità dei senesi. In queste condizioni il Siena riesce ad accorciare ulteriormente al 17’ grazie a Tisato che devia in rete un tiro a mezza altezza di Lorenzini. Al 20’ Achilli mette nuovamente la palla alle spalle di Vespi, ma Bonuccelli annulla inspiegabilmente un gol che a tutti era apparso regolare. Ormai comunque il Siena ha saldamente in mano le redini della gara e puntualmente arriva il pareggio ad opera di Lorenzini al 22’ che conclude a rete un contropiede. Siamo sul 4-4 ma il Siena non è ancora sazio ed intende approfittare dello sbandamento degli avversari che sembrano incapaci di reagire al ritmo dei padroni di casa. Si arriva dunque all’ultimo giro di lancette con il Siena in attacco ed Achilli in area avrebbe l’opportunità di concludere a rete ma la sua azione viene fallosamente ostacolata al momento del tiro. Bonuccelli, dopo un attimo di esitazione, fischia il rigore; Achilli si prende la responsabilità del tiro e questa volta non sbaglia realizzando il gol del 5-4 quando mancano 45 secondi alla fine. Il Prato ci prova in un ultimo sussulto d’orgoglio, ma senza trovare il necessario varco, anzi perdendo palla e rischiando di essere nuovamente trafitto in contropiede da Nerozzi che una prima volta sbaglia il tiro e poi preferisce, giustamente, lasciar scorrere il cronometro per portare a casa la vittoria.: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Salvadori, Tiezzi, Lazzeri, Giamello, Nerozzi, Tisato, Mariotti. All.: Achilli: A. Vespi, Poli, Bianchi, Canneti, Raggioli, Targetti, Benelli, Barbani, Benvenuti, F. Vespi. All.: BernardiniArbitro: Bonuccelli di ViareggioMarcatori: 5’ Barbani, 13’ Salvadori, 14’ Benelli. S.t.: 5’ e 10’ Benvenuti, 13’ Lazzeri, 17’ Tisato, 22’ Lorenzini, 24’ Achilli