Gran Premio Giovanissimi: tante medaglie per Mens Sana Karate

Oro per Butini e Banfi, argento per Milea e Papini

Ottime prestazioni degli atleti biancoverdi della sezione Mens Sana Karate della Polisportiva a Prato dove, nella giornata di domenica 25 novembre, si è svolta la tappa del Gran Premio Giovanissimi. All’interno del palazzetto Estraforum presenti ben 400 bambini. Per la sezione della Polisportiva sono approdati ventinove bambini suddivisi in tre categorie: bambini, fanciulli e ragazzi. La categoria Bambini ha ottenuto ottimi punteggi, sfiorando per poco il podio nella classifica generale. Bellissime prestazioni nella categoria Fanciulli. Sono salite infatti sul podio Margherita Butini, che ha conquistato l’oro tra le cinture bianche e gialle; Maya Milea che si è presa l’argento tra le cinture arancioni e verdi e Azzurra Banfi, che ha portato a casa un altro oro tra le cinture blu e marroni. Per concludere l’ottima giornata, nella categoria dei Ragazzi, Carlotta Papini ha vinto uno splendido argento, dopo un’ottima prestazione. Grande soddisfazione per la sezione Karate Mens Sana, stimolo per ulteriori obiettivi da raggiungere.