Gran Prix di Judo a Matera: il judo del CUS Siena si fa onore

Nel nuovissimo impianto di Policoro, si è tenuto il Gran Prix di Judo per under 18 e under 21. Per il CUS Siena sono stati due i portacolori: Lorenzo Grava (under 18) e Simone Muzzi (under 21). Nessuno dei due è riuscito a salire sul podio, ma ambedue hanno disputato una buonissima gara.La cronaca ha registrato il nono posto per Lorenzo Grava che nei 73 chili, con oltre cinquanta presenti, ha disputato cinque incontri i primi tre battendo per ippon, in sequenza, il romagnolo Andrea Gabelli, il potentino Vincenzo Potenza e l’umbro Riccardo Tartaglini. Opposto al pugliese Francesco Ceglie è stato sconfitto di misura per poi essere di nuovo battuto dal romano Gabriele Sammartino. Tutti judoisti quotati e di livello.Negli under 21, Simone Muzzi, è incappato nell’emiliano Leonardo Valeriani (che arriverà in fondo al primo posto), dal quale è stato battuto. Recuperato, ha sconfitto prima del limite il romano Giuseppe Vittori e poi il campano Rosario Di Stefano. A questo punto gli ha sbarrato la strada al podio il marchigiano Marco Ghitarrari che lo ha fermato al settimo posto.Buona prestazione comunque, in una gara difficile e con un sorteggio, per ambedue, difficilissimo.