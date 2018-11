CUS Siena, si è svolta la cerimonia di apertura della stagione sportiva - FOTO

Si è svolta mercoledì 28 novembre, nell'Aula magna del Rettorato dell'Università, la cerimonia di apertura ufficiale della stagione e dei corsi del Cus Siena. Presenti autorità, sponsor, dirigenti, allenatori e atleti del Cus Siena.Il rettore Francesco Frati, trattenuto da un improvviso impegno, è stato rappresentato dal professor Alessandro Donati, delegato del rettore alla cittadinanza studentesca. Da lui il saluto agli atleti, ribadendo l'importanza dello sport per l'università cittadina e l'impegno nel sostenere l'attività e le strutture.Il presidente del Cus Giuseppe Gotti ha ricordato i tanti successi, anche internazionali, ottenuti dal Cus Siena ed ha annunciato un accordo tra Cus, Università ed Emma Villas che potrà portare alla realizzazione di nuovi impianti per attività condivisa.Presente anche il vice presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, che ha consegnato al maestro Ruggero D'Argenio (proprio nel giorno del suo novantesimo compleanno) la Maschera d'Onore, massima onorificenza della Federazione Scherma. D'Argenio vanta una lunghissima carriera come maestro anche della nazionale, iniziata nel 1964 ed ancora tutti i giorni in pedana. I giovanissimi schermidori del Cus hanno fatto omaggio al maestro D'Argenio di una tuta personalizzata e ricamata.Al termine della cerimonia Filippo Carlucci, vicepresidente del Cus Siena, ha fatto dono al rettore e all'Università della sciabola con la quale ha conquistato, lo scorso ottobre, il titolo di Campione del Mondo Master di Sciabola, bissando il successo individuale già ottenuto nel 2015 e portando a tre le medaglie d'oro personali, avendo vinto anche il titolo a squadre per l'Italia nel 2016.Sono circa 1.400 i tesserati del CUS 2017/18 che svolgono attività federale e promozione. Un numero che senz'altro aumenterà non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione della Palestra della R.U. di San Miniato e delle Piscine cittadine. In generale, come negli anni appena passati, sono oltre 1000 gli studenti che prendono parte alle attività proposte dal CUS, tra corsi e tornei.ATTIVITA’ UNIVERSITARIA:Ogni anno il Cus propone corsi promozionali in varie discipline sportive:Judo, Scherma, Rugby e Pallavolo per principianti e semi principianti, corsi di Ginnastica a Corpo Libero, Total Tonix, Nuoto, Acquagym e Balli Caraibici; abbonamenti e carnet per nuoto libero, accessi agli impianti a tariffa ridotta per Calcio a 5, Pallavolo e Basket e infine i Tornei di Calcio a 5, Pallavolo misto e BasketA proposito di sport universitario ogni anno si svolgono i Campionati nazionali universitari, campionati riservati appunto solo agli studenti universitari, le cui fasi finali vengono organizzate ogni anno in località diverse e lo scorso anno a Campobasso.Per gli sport a squadra: il Cus partecipa di consueto con le squadre di Calcio a 11, Calcio a 5 Maschile, Pallacanestro e Pallavolo Femminile. Queste ultime hanno raggiunto la fase.Negli sport individuali invece: il Cus Siena partecipa con gli universitari di Scherma, Judo, Ateltica Leggera e, negli ultimi anni, anche di Tennis, Taekwondo, Pugilato e Lotta Libera.ATTIVITA’ FEDERALE:SQUADRA DI CALCIO A 11 UISP:50 iscritti, allenata da Francesco Martire è composta da tutti studenti universitari di tutte le Regioni italiane e da un buon numero di studenti di varie nazionalità.Ha partecipato nella stagione 2017/18 al Campionato provinciale di Eccellenza UISP conquistando, per il secondo anno consecutivo, la prestigiosa Coppa Disciplina e quest’anno si sta cimentando nel Campionato di promozione UISPSQUADRA DI PALLACANESTRO:20 iscritti, nata 5 anni fa e allenata quest’anno da Lorenzo Bicchi, è composta da tutti studenti universitari. Lo scorso anno ha partecipato al Campionato di Promozione arrivando alla finale dei Play Off e mancando per un soffio la promozioneSEZIONE JUDO:260 iscritti tra i corsi per i più piccoli e l’attività agonistica, ha diversi atleti di punta che hanno partecipato durante la stagione agonistica a numerose gare a livello Regionale, Nazionale e Internazionale.SEZIONE PALLAVOLO FEMMINILE (Sponsor CONVERGENZE):210 iscritte tra i corsi per i più piccoli e l’attività agonistica, ha partecipato nella scorsa stagione con la prima squadra al Campionato Nazionale di serie B2 arrivando ai Play Off e alla Finale Nazionale di Coppa Italia. Quest’anno ancora in B2 con la prima squadra mentre con le giovanili, alla guida degli allenatori Falchi, Becatti, Castagnini, Alberti, Eusepi, Baglioni, Pietrini e Santelli partecipa ai Campionati Provinciali di:- 1° Divisione- 2° Divisione- 3° Divisione- Under 18- Under 16- Under 14- Under 13- Under 12SEZIONE PALLAVOLO MASCHILE:40 iscritti tra i corsi per i più piccoli e l’attività agonistica. Quest’anno si è concretizzata una collaborazione sportiva con l'Emma Villas per il campionato di serie C (sotto il loro codice federale) con una squadra composta per l'80% da studenti universitari di scuola cussina, dal nome "EMMA VILLAS CUS SIENA" e sia gli allenamenti che le partite sono state disputate al Palacorsoni. La squadra lo scorso anno si è classificata al 2° posto in Regular Season arrivando ai Play Off. Quest’anno ancora in serie C con la prima squadra, mentre con le giovanili la sezione parteciperà ai Campionati di Under 16, Under 18 e1° DivisioneSEZIONE RUGBY (Sponsor BANCA CRAS):260 iscritti tra i corsi per i più piccoli e l’attività agonistica, ha partecipato:- al Campionato di serie C Elite con la prima squadra allenata da Francesco Sacrestano, classificandosi al 1° posto in regular season, vincendo tutte le partite e arrivando alla finale con la squadra sarda del Sinnai di Cagliari, contro la quale ha vinto entrambe le partite conquistando la sua prima promozione in serie B.- con la squadra femminile invece ha partecipato alle Finali della Coppa Italia Nazionale- Anche con la squadra di Under 16 ha partecipato alla fase di ammissione al campionato Elite riuscendo nell’impresaQuest’anno quindi, insieme alla prima squadra in serie B, la sezione parteciperà con le giovanili ai Campionati U6/U8/U10/U12/U14/U16 elite e U18Discorso a parte merita la squadra femminile: da quest’anno le ragazze, accorpate alle donne “Etrusche” (assieme alle ragazze di Perugia e Cortona), partecipano al campionato di serie A a 15SEZIONE SCHERMA (Sponsor ESTRA e GFT):170 iscritti tra i corsi per i più piccoli e l’attività agonistica, ha diversi atleti di punta che anche quest’anno hanno partecipato a gare a livello regionale, nazionale e internazionale.