Parte la stagione dello Sci Club Siena

Molte le uscite nei week-end, mentre la gara tra Contrade si terrà domenica 3 marzo all'Abetone

E’ stato presentato presso il negozio Sport Center, il programma per la stagione 2018/2019 dello Sci Club Siena che come ogni anno è da considerarsi ufficioso e non definitivo, in quanto tutte le scadenze e le varie iniziative sono condizionate o meno dalla presenza della neve, ma visto l’andamento meteo del mese di novembre, si spera che le tanto attese precipitazioni di carattere nevoso sulle montagne, comprese quelle del comprensorio amiatino e tosco-emiliano, possano diventare delle vere e proprie certezze.Per quando riguarda l’attività sportiva, sono previste 3/4 uscite domenicali sul Monte Amiata, per principianti e primi passi fino a 13 anni di età. Visto il successo dello scorso anno, saranno previsti anche due fine settimana in Val di Luce. L’appuntamento classico della gara tra Contrade ‘Per Slalom e per Amore’, giunto alla sua 25ª edizione, è già stabilità per domenica 3 marzo sulla pista Zeno dell’Abetone, mentre l’attività Master prevede la partecipazione degli atleti dello Sci Club Siena a gare di livello nazionale del circuito master e la partecipazione ai campionati italiani. Rinnovata anche la collaborazione con lo sponsor tecnico, lo Sport Center, sia con il negozio che con il laboratorio, per il noleggio e la sistemazione del materiale tecnico. Non rimane quindi di attendere fiduciosi le abbondanti nevicate, sperando che la stagione invernale sugli sci possa iniziare già con il prossimo 8 dicembre.