Virtus Nuoto Buonconvento, continua con successo la stagione agonistica

Prosegue con successo la stagione agonistica invernale della Virtus Buonconvento. I nuotatori gialloneri si sono distinti a Empoli nella prova di qualifica regionale e hanno poi conquistato la terza piazza nella classifica a squadre del Trofeo nazionale Città di Fermo; a superare i senesi sono stati gli atleti di Ancona (Vela Nuoto) e di Pesaro (Vis Sauro Nuoto), squadre peraltro molto più numerose.A Empoli è stata nuovamente Caterina Ceccarelli (2004) a brillare nei 400 misti e 200 stile, timbrando altri due pass per i Criteria nazionali con una incredibile facilità (4’58’’ e 2’06’’); un altro ticket per i prossimi Campionati italiani lo ha conquistato Andrea Pompei (2001) nei 200 rana, nuotati al ritmo di 2’18’’, crono davvero eccezionale, che pone l’asso grevigiano in cima alla sua categoria in Toscana e tra i migliori in Italia.Anche gli altri gialloneri si sono mossi bene, considerando i 200 dorso di Davide Rinchi (2004) in 2’18’’, i 200 farfalla di Filippo Pannevis (2003) in 2’14’’ e i 100 rana di Alessio Luongo (2004) in 1’13’’; tra le femmine sono andate bene Francesca D’Avanzo (classe 2006) nei 400 misti (5’30’’) e Arianna Sparvieri (2006) negli 800 stile libero.Nelle Marche le migliori prestazioni Virtus sono state realizzate da Viola Petrini (2006) autrice di una doppietta nello stile libero veloce, ottenendo l’oro sia nei 50 che nei 100 (28’’84 e 1’01’’77), prestazioni che la mettono in cima alle graduatorie toscane di categoria e che non sono distanti dalla qualifica nazionale. Tra le giovanissime della categoria Esordienti A è stata Eva Tognazzi a conquistare due vittorie, una nei 100 rana (1’25’’91) e l’altra nei 100 stile libero (1’07’’08), mentre Beatrice Pecorello (2008) è salita sul gradino più alto del podio nei 50 rana (40’’29). Gli altri due ori sono stati portati a casa dalla solita Caterina Ceccarelli nei 100 stile libero e da Chiara Costagli (2006) che ha vinto nella categoria Ragazzi la gara dei 100 rana (1’21’’17).L’attenzione della Virtus Buonconvento si sposta ora su Livorno, sede dei Campionati regionali Assoluti in vasca corta, per i quali si sono qualificati Andrea Pompei, Caterina Ceccarelli, Valeria Mataloni, Mattia Mugnaini, Giacomo Ceccarelli e Veronica Mataloni; oltre a questi, che gareggeranno nelle prove individuali, la Virtus ha convocato anche Filippo Pannevis, Giacomo Gasperini, Lorenzo Pompei, Camilla Tamagnini, Chiara Costagli, Viola Petrini, Gaia Trabalzini e Andrea Corbelli che completeranno le staffette.Si prospetta un mese di dicembre molto impegnativo che vedrà gli atleti gialloneri in vasca anche a Milano (sede dei Campionati italiani Assoluti di Lifesaving) e poi nuovamente a Livorno per la fase regionale della Coppa Caduti di Brema, oltre che, ovviamente, alla prossima prova del campionato regionale Esordienti.