''ConvenShow'': la festa per i successi del Pattinaggio Corsa Mens Sana

Sabato 15 dicembre l’evento per celebrare le vittorie del 2018

Una grande festa per celebrare i successi del 2018 della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871. E' il "ConvenShow", l'evento organizzato al PalaGiannelli per la giornata di sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 16. Un'intera giornata assieme a tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff tecnico della sezione, che ha conquistato undici titoli italiani consecutivi e ha fornito il più alto numero di atleti alle rappresentative nazionali.La cerimonia di premiazione dei risultati di tutte le categoria agonistiche comincerà, dopo le fotografie a tutte le categorie, con il consuntivo della stagione 2017-2018; quindi sono in programma la presentazione di tutti gli atleti e la proclamazione degli atleti "Roller Biancoverde" dell'anno, il premio dedicato ai tesserati che si sono distinti maggiormente durante la stagione. Dopo l'aperitivo, è quindi in programma una "cena di Gala" all'interno della Palestra Pesciolini, quindi spazio al divertimento con la "RollerDisco", sempre al PalaGiannelli."Una bella iniziativa – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – per ringraziare il lavoro fatto da staff tecnico, dirigenti e atleti del pattinaggio corsa, una delle realtà più importanti della nostra società. Anche quest'anno i rollers ci hanno regalato grandissimi successi e grandissime emozioni, rappresentando uno dei fiori all'occhiello della Polisportiva Mens Sana, grazie al lavoro dello staff tecnico corodinato da Laura Perinti e a quello di dirigenti e famiglie"."Un evento di condivisione e divertimento – spiega il direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 Gianluca Marzucchi – per celebrare la "squadra delle stelle", che ha raggiunto in questo anno la ''stella" del decimo Scudetto con il titolo su pista, superandosi poi con il traguardo dell'undicesimo lo scorso settembre nel campionato su strada. Senza dimenticare, fra gli altri successi, quello dei piccoli rollers ai giochi nazionali intitolati peraltro al compianto dirigente senese 'Bruno Tiezzi'. Il pattinaggio corsa è una splendida realtà nazionale ed è giusto celebrarla con una serata di festa e divertimento, guardando anche alla prossima stagione. Mi preme ringraziare tutti coloro che si sono spesi nell'organizzazione di questo evento e le famiglie che supportano come sempre con calore tutte le attività della sezione".