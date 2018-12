Tennis Serie A1 maschile: il TC Sinalunga al Vomero a caccia dell'impresa dell'anno

Dopo il 3-3 nella finale d’andata, Sant’Anna e compagni devono espugnare il campo dei fortissimi napoletani

Dopo il 3-3 della gara d’andata, il Tennis Club Sinalunga si presenta sui campi del Tc Vomero per la finale di ritorno play-off del campionato di Serie A2 maschile: per centrare la promozione nella massima serie nazionale appena un anno dopo la retrocessione è necessario andare a vincere in casa dei fortissimi napoletani.La compagine avversaria ha dimostrato il suo grandissimo valore sia durante il cammino stagionale, con un girone di qualificazione dominato in lungo e in largo, sia nel match di qualche giorno fa: sono in grado di fare la differenza elementi del calibro degli spagnoli Nicolas Almagro e Daniel Gimeno Traver, attuale numero 176 al mondo con un best ranking tra i primi 50 e protagonista di una vittoria stellare contro il belga Yannick Mertens, ma anche giovani “vivaisti” di spessore come Giuseppe Caparco e Gianmarco Cacace. Dalla sua Sinalunga risponde con l’orgoglio di chi ha saputo ribaltare una situazione difficilissima: all’andata i ragazzi capitanati da Diego Alvarez si sono rialzati dopo il parziale negativo di 1-3 vincendo entrambi i doppi, un aspetto che potrebbe risultare decisivo in vista di un incontro dove i doppi svolgeranno un ruolo fondamentale.Nella partita più importante della stagione può succedere di tutto ma, comunque vada, i ragazzi della Serie A2 del Tennis Club Sinalunga devono essere fieri del percorso effettuato in questa splendida stagione.