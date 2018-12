Il Siena Hockey ospita il Follonica A

Turno importante questo sabato 8 dicembre per il Siena Hockey che riceve la visita del Follonica A alla pista di Colonna S. Marco con fischio d’inizio alle ore 20.45.Le due formazioni condividono il terzo posto nella classifica del campionato di serie B e per entrambe la partita odierna riveste una grande importanza considerando il fatto che già adesso la distanza dalla seconda, il Viareggio, è importante (ben 5 punti: 18 quelli conquistati dai versiliesi contro i 13 delle due odierne contendenti) e chi dovesse uscire sconfitto in questa gara si troverebbe a dover affrontare una difficile rimonta. Va detto che in contemporanea il Viareggio è impegnato sulla propria pista contro la capolista Grosseto, che finora è a punteggio pieno e che sembra destinata a fare il vuoto alle sue spalle.Il Follonica è indiscutibilmente un’ottima squadra, composta essenzialmente dai ragazzi della Under 19, alcuni dei quali hanno già collezionato qualche gettone di presenza nella formazione ai A1 che sta facendo un campionato di vertice. Come tutte le squadre giovani ha fatto qualche passaggio a vuoto inaspettato (vedi la sconfitta a Camaiore), ma quando tutto fila per il verso giusto è in grado di imporsi in modo netto contro qualunque formazione grazie ad un gruppo coeso che vanta al suo interno giocatori di ottimo livello, quali il portiere Irace e gli esterni Cabella, Banini e Bonarelli, tutti elementi nel giro delle nazionali giovanili.Sarà dunque per il Siena l’ennesima sfida fra la forza della gioventù e quella dell’esperienza, arma propria del gruppo guidato da mister Achilli, anche se i senesi ancora non sono riusciti a trovare la necessaria costanza di rendimento tale da consentirgli di sfruttare pienamente quello che è il loro “vantaggio competitivo”. Ne è stato un chiaro esempio la partita di domenica scorsa a Viareggio contro il CGC, nella quale la prestazione discontinua offerta ha consentito ai non irresistibili avversari di mantenersi sempre a stretto contatto nel punteggio e solo nel finale il Siena è riuscito a trovare quelle zampate vitali per portare a casa i 3 punti in palio. Soprattutto in fase difensiva c’è ancora molto da lavorare: se da una parte i senesi vantano il secondo miglior attacco quanto a gol fatti (54 all’attivo dopo 7 turni, dietro solo all’inarrivabile Grosseto), il computo invece dei gol subiti è assolutamente impietoso, ben 47, la peggior difesa fra le squadre di vertice. E’ chiaro che le maggiori attenzioni durante gli allenamenti settimanali debbono essere dedicate al lavoro di miglioramento di questo vitale aspetto e certo non aiuta il fatto che anche per la partita contro il Follonica sarà assente un elemento preziosissimo della retroguardia senese, Borracelli, che sconta l’ultima delle 3 giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo. Ma l’assenza del forte difensore castiglionese non è l’unico problema di formazione per mister Achilli, dato che non è ancora certa la presenza dell’influenzato Nerozzi, anche se l’auspicio è quello di riuscire a recuperarlo, seppure all’ultimo tuffo.Ma il sabato hockeystico non è limitato alla partita della serie B, dal momento che in precedenza, alle 17.30, saranno di scena sempre sulla pista di Colonna S. Marco anche i ragazzi della Under 15 che riceveranno la visita della neonata Pumas Viareggio, terza formazione (ma solo in ordine di “apparizione”) della cittadina versiliese, nata per la fuoriuscita dal CGC dei fratelli Bertolucci che sono stati seguiti da gran parte dei ragazzi da loro allenati e condotti ad alti livelli in questi ultimi anni, dato che sono sempre stati protagonisti delle fasi nazionali dei rispettivi campionati di categoria. Altro test impegnativo dunque per i ragazzi seguiti dal tandem Mantovani-Biancucci che sotto l’attenta guida dei due tecnici stanno compiendo progressi a vista d’occhio.