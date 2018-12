Pallamano, Ego Handball Siena: brutta sconfitta a Trieste

PALLAMANO TRIESTE-EGO HANDBALL SIENA 28-23 (15-10)

Va alla Pallamano Trieste la sfida del PalaChiarbola, con la Ego Handball Siena che cade sotto i colpi della formazione di casa con il punteggio di 28-23 al termine di una partita sempre in controllo da parte dei biancorossi.Inizio in salita per la Ego Handball, con la Pallamano Trieste che manovra il timone della gara tenendo a distanza di sicurezza i senesi: 15-10 al punteggio all’intervallo.La Ego torna in campo dal riposo con determinazione e trova subito tre reti. Trieste è però brava ad approfittare degli errori ospiti e dopo 10’ mette sei reti di differenza (19-13). Nelson su rigore accorcia le distanze, ma i padroni di casa tengono salda la testa della gara tenendo un vantaggio anche di otto lunghezze (23-15 al 18’). Petrangeli e Nelson segnano per la Ego e costringono Trieste ad un time out che però dà i suoi frutti perché arriva subito il goal. La squadra di casa controlla appieno la gara, con la Ego costretta a rincorrere (25-20 al 26’). Il goal di Nelson allo scadere fissa il punteggio finale sul 28-23.“E’ stata una partita veramente negativa sotto ogni punto di vista – ha commentato l’allenatore Alessandro Fusina a fine partita -. Non mi preoccupa il discorso tecnico, perché può capitare di avere una giornata storta, ma quello che non mi è piaciuto è l’atteggiamento che abbiamo avuto e che noi non possiamo permetterci di tenere. Siamo una squadra ed una società nuove e dobbiamo andare in campo senza pretendere qualcosa o avere l’atteggiamento della squadra forte e titolata, perché non lo siamo. Quello che abbiamo conquistato finora lo abbiamo fatto rimanendo umili, ed è proprio l’umiltà che stasera è venuta a mancare”.Sabato prossimo, 15 dicembre, la Ego Handball Siena tornerà di scena al PalaEstra contro Cassano Magnano alle 18.30.: Ciani, Garcia, Bevanati, Petrangeli 2, Vermigli, Bellini 2, Santinelli 2, Nelson 8, Pesci, Borgianni 4, Restrepo 5, Varvarito, Pelacchi, Rotunno, Knoll, Lastrucci. All. Fusina: Modrusan, Milanovic, Doronzo, Visintin 1, Muran, Lekovic 4, Sandrin 3, Radojcovic 5, Hrovatin, Dovgan 9, Carpanese 1, Pernic 5, Dinardo, Baragona, Tocchetto. All. Pucelj