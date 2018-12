Tennis Serie A2: il TC Sinalunga si ferma a pochi punti dal sogno promozione

A Napoli Sant’Anna e compagni lottano fino alla fine ma si arrendono ai doppi contro il forte Tc Vomero

Il sogno di riconquistare la Serie A1 un anno dopo la retrocessione dal massimo campionato svanisce a un punto dal doppio di spareggio nella finale di ritorno dei play-off del campionato di Serie A2 maschile. Il Tc Sinalunga si arrende dopo una doppia sfida serratissima, contro un avversario di livello assoluto come il Tc Vomero che ha dimostrato tutto il suo valore soprattutto nel match giocato davanti ai propri tifosi ma che è stato messo a dura prova fino alla fine.Dopo il 3-3 maturato nell’andata in terra senese, prosegue l’equilibrio anche nel ritorno dopo i primi quattro singolari. Sinalunga e Vomero si spartiscono la posta in palio: i napoletani si aggiudicano i singolari “bassi” grazie a Giuseppe Caparco e Facundo Juarez, mentre Sinalunga fa leva sui suoi “big” Pietro Licciardi e Bruno Sant’Anna. Il brasiliano, autore di un campionato strepitoso, è stato protagonista della sua impresa più bella contro un avversario fenomenale come lo spagnolo Daniel Gimeno Traver, numero 176 ed ex top 50 delle classifiche mondiali, piegato al terzo proprio sul suo terreno, quello della fisicità e dell’intensità.Il 2-2 lasciava presagire buone sensazioni, pensando soprattutto ai doppi giocati a Sinalunga e vinti entrambi dai senesi. Questa volta tuttavia le due partite hanno vissuto una trama opposta. Gigante/Sant’Anna hanno ceduto rapidamente a Gimeno Traver/Juarez, mentre l’incontro tra Galuppo/Licciardi e Esposito/Cacace è rimasto in equilibrio fino al super tie-break: qui i due sinalunghesi hanno sfiorato il punto che avrebbe prolungato ulteriormente la disputa al doppio di spareggio, ma con un beffardo 14-12 sono i napoletani a trionfare e a far esplodere tutta la loro gioia. La caccia al massimo campionato da parte di Sinalunga riprenderà nel 2019…Tc Vomero - Tc Sinalunga 4-2Giuseppe Caparco (V) b. Matteo Gigante (S) 61 64Pietro Licciardi (S) b. Gianmarco Cacace (V) 63 26 60Bruno Sant’Anna (S) b. Daniel Gimeno Traver (V) 36 60 64Facundo Juarez (V) b. Marcello Serafini (S) 60 62Esposito/Cacace (V) b. Galuppo/Licciardi (S) 75 06 14-12Gimeno Traver/Juarez (V) b. Gigante/Sant’Anna (S) 61 61