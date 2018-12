Il Siena Hockey si impone sul Follonica A

SIENA HOCKEY-FOLLONICA HOCKEY “A” 9-2 (4-1)

Si impone e con pieno merito il Siena Hockey nella sfida casalinga contro il Follonica: il punteggio finale di 9-2 in favore dei senesi la dice lunga del divario fra le due formazioni, assolutamente non preventivabile alla vigilia considerando il fatto che Siena e Follonica condividevano a pari punti la terza posizione in classifica cui va aggiunto il fatto che i tirrenici dispongono di un organico di buon spessore tecnico.La partita magari non sarà stata entusiasmante sotto l’aspetto dello spettacolo, anche se si sono viste delle ottime giocate quasi sempre dalla sponda senese, ma il gruppo di Achilli ha finalmente offerto una prestazione tatticamente impeccabile se si considera che i due gol degli ospiti sono arrivati uno a freddo e l’altro su tiro diretto.La cronaca. Passano neppure 30 secondi ed il Follonica, come detto, passa in vantaggio: palla rubata dagli ospiti e D’Amico in contropiede sigla il gol del vantaggio. Come detto in apertura, in questa gara il Siena è in piena forma e prende subito il controllo della partita, piazzando in rapida successione i colpi che andranno a scavare il profondo divario fra le due squadre. Si comincia al 2’ quando arriva il pareggio ad opera di Salvadori che in area fa tutto da solo e batte Astorino. Al 4’ comincia l’Achilli show: Bonarelli atterra Lorenzini e finisce in panca puniti e l’allenatore-giocatore senese trasforma la conseguente punizione di prima, per poi andare a concludere a bersaglio un contropiede a due con Lorenzini al 6’ e siglare un minuto più tardi il gol del 4-1. Gli ospiti sono al tappeto ed il Siena gioca in pieno controllo grazie ad una difesa che non concede niente e nelle rare occasioni in cui la palla arriva dalle parti di Sassetti, ci pensa il portiere senese a mettere l’ultima pezza. In attacco, forti del vantaggio acquisito, i senesi giocano senza fretta sfruttando sino all’ultimo i 45 secondi a loro disposizione per andare al tiro e se il passivo non si allarga è solo grazie alla bravura di Astorino che fra l’altro a metà tempo neutralizza una punizione di prima ad Achilli concessa per fallo grave di D’Amico su Nerozzi.Nella ripresa la situazione non muta: il Follonica sembra incapace di abbozzare una reazione efficace, mentre i padroni di casa difendono con ordine e colpiscono in contropiede. Il divario si allarga: al 5’ è ancora Achilli ad andare a segno, seguito un minuto più tardi da Salvadori, mentre all’undicesimo è la volta di Nerozzi a timbrare il cartellino ed al 13’ ancora Salvadori centra il bersaglio. Piccolo sussulto degli ospiti al 14’ quando beneficiano di un rigore per fallo di Tiezzi in area: Matteucci si incarica del tiro e realizza portando il punteggio sull’8-2. Il Follonica potrebbe accorciare ancora subito dopo, quando l’arbitro fischia fallo grave a Salvadori, ma Sassetti para la punizione di prima e gli ospiti non riescono a sfruttare i 2 minuti di superiorità numerica. Un minuto più tardi tocca al Siena beneficiare di una situazione analoga, quando l’arbitro manda in panca puniti D’Amico che atterra platealmente Lazzeri, ma Achilli si fa parare la punizione di prima e la difesa ospite riesce a passare indenne i 2 minuti di inferiorità numerica. Si arriva quindi al 21’ quando il Siena torna a centrare il bersaglio con Nerozzi che, imbeccato a dovere da Tisato, sigla il gol del definitivo 9-2.: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Salvadori, Tiezzi, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Tisato, Mariotti. All.: Achilli: Del Viva, Matteucci, Esposito, D’Amico, Bonarelli, Piro, Bonucci, Astorino. All.: GuerrieriArbitro: Rago di GiovinazzoMarcatori: 30” D’Amico, 2’ Salvadori, 4’, 6’ e 7’ Achilli. S.t.: 5’ Achilli, 6’ Salvadori, 11’ Nerozzi, 13’ Salvadori, 14’ Matteucci, 21’ Nerozzi