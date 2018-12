Pallamano Serie A, Ego Handball sabato al PalaEstra contro Cassano Magnano

La Ego Handball torna al PalaEstra per l’ultima sfida del 2018 e domani, sabato 15 dicembre, alle 18.30, affronterà Cassano Magnano (ingresso libero), terza in classifica e reduce dalla netta vittoria a Merano della scorsa giornata. Partita delicata per gli uomini di Alessandro Fusina, vogliosi di riscattare la sconfitta di sabato scorso a Trieste e determinati a difendere il fattore campo.“Mi aspetto un riscatto da parte della squadra dopo la prestazione negativa di Trieste – racconta Alessandro Fusina -. Credo che abbiamo imparato la lezione, ma rimane il fatto che giochiamo contro quella che secondo me è la squadra più in forma del campionato in questo momento, perchè Cassano ha dimostrato fino a qui tutto il suo valore. Io sono sicuro che ci sarà una reazione da parte della squadra e metteremo in campo tutto quello che abbiamo per conquistare un successo che ci darebbe punti necessari per il nostro obiettivo principale, che è quello della salvezza”.“A Trieste non abbiamo giocato una buona partita e abbiamo commesso tanti errori – racconta il giocatore algerino della Ego Yacine Djedid -. Ci siamo confrontati e sono certo che sapremo trovare i giusti accorgimenti nella partita di domani con Cassano. A livello personale posso dire che la mia stagione sta andando per il verso giusto, perché sto crescendo tanto sia a livello personale e anche grazie ai miei compagni è stato facile inserirmi nel gruppo. La partita di domani sarà molto importante per noi ed abbiamo lavorato duramente per preparare questa sfida”.Nelle altre partite Cingoli ospiterà Bolzano, Bressanone sarà impegnata a Fondi, Trieste andrà in trasferta a Pressano, Cologne se la vedrà con Gaeta e Conversano con Merano. Si è già disputata invece la gara tra Fasano e Bologna, vinta dai pugliesi 24-17.