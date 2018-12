Il Siena Hockey a Grosseto per l'atteso derby

Siamo arrivati al giro di boa del campionato di serie B e questo sabato il calendario propone per il Siena Hockey l’atteso derby contro il Grosseto in programma alle ore 18 sulla pista della società maremmana.La squadra di casa si è presentata ai nastri di partenza della stagione allestendo un team di tutto rispetto il cui dichiarato obbiettivo è quello di conquistare subito la promozione in A2. Principale punto di forza è sicuramente il portiere Saitta, reduce da uno sfortunato campionato di A1 con il Correggio, culminato con una retrocessione: per quanto la sua esperienza in terra emiliana non abbia dato i risultati sperati, l’attuale estremo difensore grossetano rappresenta comunque un notevole lusso per la categoria e consente ai propri compagni di squadra di giocare con notevole scioltezza, avendo alle spalle un compagno di grande affidabilità. Di buon livello anche il reparto degli esterni, a cominciare dall’ex senese Gigi Brunelli che in questa prima fase della stagione sta pienamente confermando quanto già si conosceva di lui, risultando una delle principali “bocche da fuoco” del Grosseto insieme all’ex SCS Gucci. Da tenere sotto controllo anche gli altri due elementi di scuola follonichese, ovvero l’esperto Saitta ed il giovane Battaglia, oltre ai due veterani viareggini Vecoli e Gemignani. Il tutto amalgamato dalle sapienti mani del CT della nazionale Massimo Mariotti che, dopo gli scudetti conquistati in giro per l’Italia prima come giocatore e poi come allenatore, ha voluto dedicarsi a riportare in alto la società nella quale è cresciuto. I risultati sin qui conseguiti danno pienamente ragione al “progetto Grosseto” che si sta rivelando essere la corazzata del girone, avendo collezionato 8 successi in altrettante partite disputate: del tutto chiara l’intenzione di proseguire su questa strada, anche per acquisire rapidamente la qualificazione alle Final Eight per la promozione in A2 e dare un po’ di spazio agli elementi che meno ne hanno avuto.Date tutte queste premesse, il turno di domani sembrerebbe essere quasi proibitivo per il Siena visto l’andamento della stagione sino a questo momento. Peraltro va osservato come negli ultimi tempi si sia cominciato ad intravedere qualche segnale di maggior presa di coscienza delle proprie capacità da parte di tutto il collettivo ed in questo senso particolarmente emblematico è stato l’ultimo turno. In occasione del match contro il Follonica, infatti, la squadra ha interpretato la gara in modo eccellente sotto il profilo tattico: non è stato concesso granchè allo spettacolo, ma è stata giocata invece una partita da un lato estremamente accorta in difesa e dall’altro altrettanto concreta in fase di attacco, sfruttando spesso tutti i 45 secondi a disposizione per andare al tiro senza mai forzare la mano e cercando la soluzione più semplice ed al tempo stesso efficace. Occorrerà quindi replicare un atteggiamento simile contro il Grosseto per riuscire a tenere testa ad una squadra che sulla carta appare superiore a tutte le altre contendenti. Nessun problema di formazione per il mister Achilli che avrà a sua disposizione l’intera rosa, grazie anche al rientro nei ranghi di Borracelli che ha finito di scontare la pesante squalifica comminatagli dal giudice sportivo dopo la partita contro il Viareggio. Turno esterno anche per la Under 15 di Mantovani e Biancucci che dovrà affrontare una delle squadre più forti del lotto, il Sarzana, su una pista che storicamente mette in difficoltà le squadre ospiti. Come più volte detto, il risultato per i giovani senesi ha una valenza limitata: quello che importa maggiormente è continuare a vedere concretamente la prosecuzione del loro percorso di crescita che sino ad ora è sempre stato continuo e soddisfacente.