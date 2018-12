Siena ospita una tappa del campionato di paintball ''Mixmall''

Domenica 16 dicembre a Siena verrà ospitata la prima tappa del torneo di paintball invernale 'Mixball' aperto a tutti, dai 12 anni in su con 'marcatori' (apposita attrezzatura sportiva che 'marca' l'avversario sparando palline di colore) adatti appunto anche ai ragazzi più piccoli.Grazie a questo progetto con marcatori innovativi e depotenziati, il mondo del paintball italiano relativo ai tornei, apre le porte anche ai ragazzi più piccoli che fino ad ora, anche per questioni di sicurezza, erano (la maggior parte) esclusi.Tutta l'attrezzatura verrà fornita dalle associazioni sportive che ospitano questo torneo tra cui l'Asd Paintball Siena della nostra città con le proprie squadre di giovanissimi.Lo scopo del 'Mixball' è quello di essere un torneo amatoriale aperto a tutti quelli che vogliano provare questo sport a livello amatoriale sfidando altre squadre con i propri amici o membri del proprio team e si propone di essere un punto di partenza per chi vorrà in futuro praticare paintball come sport e passare ad un livello più alto di gioco tramite le proprie associazioni sportive.Tutte le info sulla pagina Facebook ufficiale 'Asd Paintball Siena' o 'Mixball' anche per comunicare eventuali iscrizioni al torneo.Il torneo si svolgerà in zona acquacalda, in via Fausto Coppi, presso il campo di Paintball Siena dalle 9 alle 14.