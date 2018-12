''ConvenShow'': successo per la festa del Pattinaggio Corsa Mens Sana - FOTO

Un grande evento per celebrare una magnifica annata in biancoverde

Una grande festa per celebrare i successi del 2018 della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871. E' quella che si è svolta sabato scorso al PalaGiannelli: il "ConvenShow", un'intera giornata assieme a tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff tecnico della sezione, che ha conquistato undici titoli italiani consecutivi, due campionati "Bruno Tiezzi" (la manifestazione riservata alle categorie giovanili) e ha fornito il più alto numero di atleti alle rappresentative nazionali. Alla manifestazione ha partecipato anche il commissario tecnico della Nazionale Pattinaggio Corsa Massimiliano Presti.In un clima di festa sono sfilati tutti gli atleti della sezione della Polisportiva Mens Sana, dai più piccoli appena entrati a far parte della grande famiglia biancoverde, fino agli atleti che hanno conquistato successi con la maglia della Nazionale. La serata si è conclusa con una cena all'interno degli spazi della Polisportiva. "Una bella manifestazione – ha sottolineato il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – per ringraziare il grande lavoro fatto da staff tecnico, dirigenti e atleti del pattinaggio corsa, una delle realtà più importanti della nostra società. Anche quest'anno i rollers ci hanno regalato grandissimi successi e grandissime emozioni, rappresentando uno dei fiori all'occhiello della Polisportiva Mens Sana, grazie al lavoro dello staff tecnico coordinato da Laura Perinti e a quello di dirigenti e famiglie"."Siamo orgogliosi – ha detto il direttore di sezione Luca Cherubini – di quanto siamo riusciti a fare anche in questo splendido 2018, dando continuità alle annate precedenti. E' il frutto di un lavoro quotidiano che portiamo avanti insieme alla società, allo staff, a tutti i volontari, genitori compresi, che ci danno una mano in una disciplina che non ha la vetrina nazionale che meriterebbe, ma che ha regalato alla Polisportiva e anche a Siena grandi soddisfazioni. La speranza è quella di proseguire in questo percorso tracciato grazie a uno staff tecnico, guidato da Laura Perinti, veramente eccezionale". "Oltre a celebrare questo magnifico 2018 – ha detto la stessa Laura Perinti, direttrice tecnica della sezione – vogliamo guardare con fiducia alla prossima stagione, quella che comincerà fra pochissimo. Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro, alla crescita dei giovani, quelli che possono assicurare alla squadra e alla società un grande futuro. Sono orgogliosa di quanto abbiamo saputo fare in questi anni, portando a Siena successi incredibili e solo sognati fino a qualche tempo fa"."Questa nostra sezione – ha infine ricordato il direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana Gianluca Marzucchi – ha inanellato una serie incredibile di vittorie, che ci impegniamo a proseguire nei prossimi anni. Tutto questo grazie al lavoro sinergico di tutte le componenti della società: allenatori, dirigenti, lo staff della Polisportiva e all’aiuto indispensabile delle famiglie che come sempre sono vicine alla squadra. Il Pattinaggio Corsa usufruisce delle strutture della Polisportiva e della pista all'Acqualcalda all'interno del velodromo, di proprietà comunale. Dopo i lavori del 2009 l'impianto, che ospita quotidianamente oltre un centinaio di bambini, avrebbe necessità di una risistemazione, per permettere agli atleti di allenarsi in una struttura adeguata rispetto ai successi fin qui ottenuti e per dare ulteriore lustro a una disciplina che sta portando Siena a livelli Mondiali. Siamo sicuri che il Comune, tra i tanti numerosi impegni, cercherà di venire incontro anche a queste richieste, che saranno propedeutiche per presentare, congiuntamente con l’amministrazione, la domanda alla Federazione per l'organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti nel 2020; manifestazione che porterebbe a Siena oltre 2000 persone per quattro giorni. Il mondo del pattinaggio viene volentieri a Siena per la sua ospitabiltà e per la bellezza della città".