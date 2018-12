CUS Scherma Estra: Camilla Bonechi in finale a Treviso nelle Allieve di fioretto

Intensa attività per la Sezione Scherma CUS ESTRA impegnata in competizioni di varie categorie e in diverse regioni d'Italia.Gli under 14 sono scesi in pedana con il fioretto a Treviso dove Camilla Bonechi ha centrato una bella finale nella categoria “allieve” classificandosi 6ª e cedendo solo alla padovana Molinari poi vincitrice della competizione. Nella stessa gara 28° posto per Sara Grasso, che dimostra un buon miglioramento.Ottimi piazzamenti per Pietro Corsini nei “giovanissimi”, 11° su oltre 180 atleti, che torna così nei top sedici della categoria, e di Riccardo Santaniello, al suo esordio agonistico nei “maschietti”, che centra anche lui la top sedici; sempre nei “maschietti” 49° Lorenzo Marrelli. Nella categoria “ragazze” buon tabellone da 32, con 26ª posizione finale, per Matilde Calamassi che si arrende alla bustocca Pensa, poi argento, mentre Greta Bucciarelli si ferma al 66° posto. Infine esordio nazionale per Agata Cerpi 56ª con tabellone da 64 e per Francesca Telese, 72ª con tabellone da 128 nella categoria “bambine”.A Ravenna era invece di scena la spada con i migliori risultati raggiunti da Viola Mori nella categoria “ragazze” che arriva al tabellone da trentadue, così come Valentina Bichi nella categoria “allieve”. Buone esperienze per Benedetta Palazzi nelle “ragazze” e Giada Borri nelle “allieve” che raggiungono il tabellone da 128 così come Matilde Bianciardi nelle “giovanissime”.A Lucca la sciabola dove erano presenti per fare esperienza Giorgia Paglialunga e Simone Martelli: per ambedue si regista l’accesso al tabellone da 64.A Firenze argento per la squadra di fioretto femminile impegnata nel campionato regionale assoluto con Lavinia Amabili, Lavinia Biagiotti, Maddalena Valacchi e Lisa Milanese capitana, che cede nella finale ad Agliana. Nel fioretto maschile la squadra capitanata da Lorenzo Giannini con Joseph Ceroni, Alessandro Lilli e Giovanni Settefonti non riesce a qualificarsi per la finale ad otto, impresa riuscita invece alla giovanissima compagine cussina di spada composta da Maria Sordillo, Eleonora Burroni e Ginevra Bianciardi.Infine bella esperienza internazionale nel Circuito Europeo under 23 a Moedling in Austria per i rappresentanti del CUS ESTRA Scherma con Lorenzo Giannini nel fioretto e Daniele Catallo nella spada.