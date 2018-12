13 atleti dell’Asd Shinan Karate Kai promossi ai gradi superiori Dan

Grande soddisfazione per l’Asd Shinan Karate Kai di Siena per la promozione di tutti e 13 suoi atleti, candidati agli esami federali per i gradi superiori Fikta.Il grado di cintura nera 5° Dan è stato conseguito da Daniele Gorelli, che è anche il responsabile tecnico dell’Asd Karate Valdarbia, quello di cintura nera 4° Dan da David Gallorini e Domenico D’Auria, 3° Dan per Filippo Belli, 2° dan per Cosetta Meniconi, Daniele Migliaccio e Niccolò Minucci, cinture nere 1° dan Valerio Contigiani, Francesco Ricci, Pietro Cervini, Alberto Patumi, Chiara Delia e Silvia Ghini.Gli esami si sono svolti sotto la direzione del grande maestro giapponese Hiroshi Shirai c.n. 10° dan al termine dello stage regionale ISI Istituto Shotokan Italia tenuto a Lucca dallo stesso maestro, con la collaborazione del direttore tecnico nazionale maestro Carlo Fugazza, e degli allenatori nazionali Pasquale Acri, Alessandro Cardinale e Mirko Saffioti.Allo stage ha partecipato anche un numeroso gruppo di tecnici e praticanti senesi, che hanno seguito con impegno e concentrazione le tre ore di allenamento proposte dal grandissimo maestro giapponese. Il lungo e certosino lavoro di preparazione agli esami, da parte dei maestri, Roberto Benocc cintura nera 6° dan direttore tecnico dell’associazione senese, responsabile nazionale FIKTA della formazione e Laura Massai cintura nera 6° dan docente ISEF responsabile settore giovanile ed agonisti e membro della commissione tecnica nazionale FIKTA, si è dimostrato particolarmente efficace visti gli ottimi risultati conseguiti, nè facili nè scontati, da un numero così cospicuo di atleti tenendo presente le loro grandi differenze di livello e di età.