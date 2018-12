Una promozione in Serie A1 sotto l’albero del Circolo Tennis Siena

Martedì 18 dicembre, si è svolta nella splendida cornice del Circolo Tennis Siena la tradizionale cena di Natale, occasione quest’anno, oltre che per scambiarsi gli auguri per le prossime festività, anche per festeggiare la promozione in A1 conquistata in questa stagione dalla compagine femminile di Vico Alto.Dopo un saluto iniziale del presidente Giovanni Forconi, che ha rivolto in particolare il suo ringraziamento alle giocatrici artefici della promozione (Laura Pous Tió, Ágnes Buksi Bukta, Corinna Dentoni, Federica Grazioso, Chiara De Vito, Martina Caciotti), allo staff tecnico guidato da Massimo Ardinghi (Sandro Bartali, Stefano Estro Caroni, Alessandro Prosperi, Cristina Sampieri) che le ha seguite in questo percorso e a tutti i soci che nel corso delle varie dominiche hanno sostenuto calorosamente la squadra, la serata si è svolta in un clima di festa e serenità. Forconi, ha rimarcato orgogliosamente l’importanza del senso di appartenenza alla storica e gloriosa associazione di Vico Alto recentemente insignita della Stella d’Oro al Merito Sportivo, e rivolto un augurio particolare a quella generazione di giovanissimi atleti che segue le più titolate atlete con encomiabile entusiasmo.Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor istituzionali Banca Cras e Gruppo Peragnoli, nonché a SienaTV che, ha seguito e raccontato domenica dopo domenica lo splendido cammino delle ragazze di Vico Alto; l’amico giornalista senese Alessandro Lorenzini ha festeggiato insieme a tutto il circolo la storica promozione presentando la serata e chiamando i protagonisti della stagione 2018 a raccontare come si sia arrivati a coronare il sogno della serie A1.Dalle parole delle giocatrici Chiara de Vito e Martina Caciotti (anche vicecapitana della squadra), del capitano e direttore tecnico Massimo Ardinghi e del direttore sportivo Franco di Simplicio è emerso come questa promozione sia il frutto di anni di lavoro e dei tanti sacrifici che giocatrici, staff tecnico e circolo hanno dovuto fare nel corso di questi anni. Direttore sportivo e direttore tecnico, per quanto presi ancora dai festeggiamenti, hanno già rivolto l’occhio alla prossima stagione quando il CT Siena sarà chiamato a confrontarsi nella massima serie nella speranza di poterci militare per moltissimi anni. Indescrivibile, come era facile immaginare, la gioia e l’emozione per il risultato raggiunto, in particolare per la “piccola” di casa Chiara de Vito, cresciuta nei campi di Vico Alto.