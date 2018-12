Torna la ''Terre di Siena Ultramarathon'', sport e cultura attraverto il patrimonio Unesco

Week-end di podismo il 23 e 24 febbraio: previste passeggiate nel centro storico di Siena

Una esperienza unica, fatta di condivisione, cultura, storia e sport attraverso il patrimonio Unesco. Tornano nel week end del 23 e 24 febbraio 2019 le emozioni della “Terre di Siena Ultramarathon”, la manifestazione giunta ormai alla sesta edizione (compresa l’edizione zero del 2014) e diventata un appuntamento tradizionale nel calendario podistico nazionale e non solo. Quest’anno sarà un’altra edizione speciale: il comitato Uisp di Siena che organizza la “Terre di Siena” consolida la collaborazione con il Comune di Siena e allaccia anche un rapporto con l’Università di Siena. Novità assoluta di quest’anno la presenza sulle maglie ufficiali di un logo “Siena, sapori, sentieri, salite”, che caratterizza il connubio fra sport, cultura, territorio. Domenica 24 febbraio 2019 si rinnoverà dunque con una delle più importanti manifestazioni che uniscono attività sportiva, turismo e valorizzazione delle “Terre di Siena”.Tre percorsi che collegano due siti patrimonio Unesco (San Gimignano e Siena) e che attraversano un territorio unico, fra strade bianche e paesaggi da cartolina. L’edizione 2019 promette di confermare il successo di iscritti delle scorse edizioni. Cinquanta chilometri da San Gimignano, trentadue da Colle val d’Elsa, diciotto da Monteriggioni, per tre corse che si concluderanno tutte nella splendida cornice di piazza del Campo. La presentazione della manifestazione è avvenuta questa mattina, 20 dicembre, in una conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri."Ci aspetta un week end di grandi emozioni con alcuni tra i migliori maratoneti italiani che si sfideranno in uno scenario mozzafiato dove la bellezza dei nostri paesaggi si abbina a percorsi contraddistinti da un alto livello tecnico. Sarà uno splendido biglietto da visita per Siena “Città Europea dello Sport 2021”", ha sottolineato l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli.L’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli ha evidenziato che "l’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da numerosi eventi collaterali legati alla valorizzazione delle nostre eccellenze culturali e agroalimentari che andranno a creare un perfetto legame con l’aspetto sportivo della manifestazione. I podisti, i loro familiari e gli accompagnatori avranno l’occasione di immergersi nel fascino del nostro centro storico grazie ad iniziative ad hoc in programma nel week end"."Quest’anno abbineremo all’evento sportivo anche la possibilità di scoprire alcuni luoghi della città che saranno aperti appositamente per l’occasione perché la “Terre di Siena Ultramarathon” non è soltanto sport ma anche scoperta del territorio", ha aggiunto Simone Pacciani, presidente del Comitato Uisp di Siena."La “Terre di Siena Ultramarathon”’ è una manifestazione di assoluto valore che dimostra come lo sport possa avere molteplici valori e portare ricchezza e cultura per il territorio", ha affermato Paolo Ridolfi, delegato Coni di Siena, augurando "buon lavoro ai preziosi volontari che si mettono a disposizione della manifestazione e buon divertimento agli atleti che saranno ai nastri di partenza".A portare i saluti dell’Università di Siena è stato Giovanni Forconi, sottolineando che"abbiamo accolto con piacere la proposta dell’Uisp di aprire alcuni spazi universitari per le famiglie degli atleti così da far scoprire alcune realtà dell’Ateneo e della città meno conosciute".La corsa. Tre percorsi che attraverseranno la Via Francigena, le splendide colline senesi e regaleranno scenari di grande bellezza. Tecnicamente si tratta di percorsi con un discreto grado di difficoltà, con larghi tratti di strade bianche e dislivelli non indifferenti. L’arrivo in Piazza del Campo, oltre ai paesaggi, tuttavia, ripagano gli atleti degli sforzi compiuti. Le partenze sono differenziate (San Gimignano ore 9; Colle val d’Elsa ore 9:30, Monteriggioni ore 10), lo spettacolo è assicurato.Non solo corsa. Fra le novità di quest’anno ci sono i percorsi previsti per la giornata del sabato 23 febbraio 2019. In collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’Università di Siena, sarà, infatti, possibile effettuare passeggiate all’interno di luoghi prestigiosi del centro storico: sono in calendario percorsi all’interno del Rettorato in via Banchi di Sotto con possibilità di visitare anche la terrazza; all’interno dei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, nelle sale che ospitano i Costumi del Corteo Storico; e, infine, un percorso che toccherà Orto Botanico, Orto de’ Pecci e altri luoghi significativi che coniugano cultura e ricerca, attività tipiche dell’ateneo.La manifestazione. Anche per il 2019 l’organizzazione del Comitato Uisp di Siena ha previsto la consegna del materiale gara il giorno precedente alle gare, presso il Palazzo del Rettorato dell’Ateneo senese e un Expo che “accompagnerà” gli iscritti all’interno della manifestazione. Questo permetterà ai numerosi iscritti che arrivano da fuori Siena e da fuori Toscana di “godersi” Siena anche nella giornata precedente alla manifestazione o di partecipare agli altri eventi in programma. "La macchina operativa per la ‘Terre di Siena Ultramarathon’ – ha affermato Pacciani – è già a regime, avviata fin dai giorni successivi all’edizione 2018. All’impianto ormai collaudato abbiamo affiancato alcune novità, che derivano dall’esperienza degli scorsi anni e dalla volontà di aggiornare la manifestazione, in modo da renderla sempre più attrattiva non solo dal punto di vista sportivo, che comunque è l’aspetto per noi più importante, ma anche da quella del territorio e dalla sua valorizzazione".Il mercatino. Confermata anche la realizzazione di un “Mercatino” che sarà allestito fin dalla giornata del sabato 24 febbraio in Piazza del Campo, con esposizione di prodotti tipici enogastronomici del territorio senese. Un altro modo per unire sport, turismo, indotto economico e promozione del territorio.Le iscrizioni. Proseguono intanto le iscrizioni alle tre competizioni San Gimignano-Siena (50 km), Colle val d’Elsa-Siena (32 km) e Monteriggioni-Siena (18 km). Sarà attivato come sempre un servizio navetta da Siena alle partenze. Domenica 24 febbraio 2019 è in programma anche una passeggiata non competitiva per le vie del centro storico di Siena. Per informazioni e iscrizioni: www.terredisienaultramarathon.it , email ultramarathon.siena@uisp.it, profilo facebook Terre di Siena Ultramarathon.Monteriggioni-SienaE’ indubbiamente il percorso meno faticoso adatto a coloro che amano i percorsi medio-corti, lunghezza circa 18 Km (per l’esattezza 18,700 km), anche se vi sono alcuni “saliscendi” che gli atleti si troveranno ad affrontare. E’ un percorso in linea collinare, con un’altimetria positiva di 200 mt, con un punto massimo di 330 mt s.l.m. e di 200 mt s.l.m. come punto più basso da cui si deduce che vi saranno alcune salite alternate a tratti di discesa. Percorso sicuramente muscolare, ma alla portata di atleti abituati alle maratonine o a chi pratica trail di media distanza. Il fondo è su strada bianca per un totale di circa 3.7 km. Saranno brevi tratti di sterrato facile che si alterneranno a strade di asfalto: percorsi a basso traffico e panoramici con quattro ricchi ristori. Un tragitto che partendo all’interno del suggestivo Castello di Monteriggioni circondato dalla sua cinta muraria e con le sue torri risalenti al dodicesimo secolo, farà conoscere la vera campagna senese fino a Piazza del Campo.Colle di Val d’Elsa-SienaE’ indubbiamente un tratto faticoso, sia per la sua lunghezza, circa 32 Km (per l’esattezza 31,800 km), che per il continuo “saliscendi” che gli atleti si troveranno ad affrontare. E’ un percorso con una altimetria positiva di 450 mt, con un punto massimo di 330 mt s.l.m. e 110 mt s.l.m. come punto più basso, da cui si evince che vi saranno brevi salite alternate da piccoli tratti di discesa. Il fondo è su strada bianca per un totale km 10: percorsi a basso traffico e panoramici con un totale di sette ristori. Partenza dalla Città del cristallo fino a piazza del Campo per vivere una giornata emozionante che supera e amplia il concetto di correre e di cercare la posizione in classifica.San Gimignano-SienaE’ un percorso in linea collinare di 50 km, con un’altimetria positiva di 600 mt., con un punto massimo di 350 mt s.l.m. e 110 mt s.l.m. come punto più basso. Brevi salite alternate da piccoli tratti di discesa. Percorso sicuramente muscolare, ma alla portata di atleti abituati alle maratone o a chi pratica trail di lunga distanza. Il fondo è su strada bianca per un totale di km 15.600. Ci saranno brevi tratti di sterrato facile che si alterneranno a strade di asfalto: percorsi a basso traffico e panoramici, con dieci ricchi ristori, che, partendo dalle torri di San Gimignano farà conoscere tutta la varietà della campagna senese, fino alle mura storiche di Monteriggioni prima e Siena poi e all’arrivo in Piazza del Campo.ServiziGli organizzatori della “Terre di Siena Ultramarathon” mettono a disposizione un servizio navetta che, partendo dal centro storico di Siena, porterà tutti gli atleti ai punti di partenza la mattina della gara. Il servizio sarà attivo anche nel pomeriggio per riportare gli atleti che avranno la necessità di tornare ai punti di partenza una volta terminata la gara. Attivo un servizio docce, un servizio borse, e la possibilità a tutti i partecipanti alla corsa di usufruire di un buono pasto da utilizzare nei ristoranti di Piazza del Campo che aderiscono all’iniziativa.I ristoriSaranno dodici i ristori lungo il percorso, curati dai volontari delle varie società podistiche della provincia e dal Comitato Uisp di Siena. Centottanta chili di banane, settanta chili di arance, tredici chili di limoni, venti chili di uvetta, trenta chili di mele, quaranta chili di crostata: queste alcune delle voci della spesa approntata per allestire i punti di ristoro degli atleti presenti sul percorso, cui aggiungere ovviamente sali minerali, tè, acqua e bevande, in modo da rendere confortevole il viaggio immersi nella campagna senese.