L'Italia della senese Alice Volpi terza nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Katowice

L'Italia della senese Alice Volpi sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre che conclude la tappa di Katowice del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile.La squadra azzurra composta, con la fiorettista di Siena, da Arianna Errigo, Camilla Mancini ed Erica Cipressa, ha infatti vinto l'assalto contro la Russia, col punteggio di 45-38, che è valsa la terza piazza del podio per l'Italia.Le fiorettiste italiane erano uscite sconfitte per 45-44 dall'assalto di semifinale contro la Francia, poi vincitrice finale della gara, al termine di un match complesso in cui le azzurre avevano dapprima subito la rimonta transalpina, prima di recuperare il passivo e poi subire la stoccata decisiva da parte della francese Ysaora Thibus contro l'ultima frazionista azzurra, Arianna Errigo.Alice Volpi e compagne, teste di serie numero 1 del tabellone, avevano esordito nel tabellone delle 16 superando l'Austria col punteggio di 45-21, prima di avere la meglio ai quarti del Canada per 45-37.COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - PROVA A SQUADRE - Katowice, 13 gennaio 2019FinaleFrancia b. Usa 45-26Finale 3°-4° postoITALIA b. Russia 45-38SemifinaliFrancia b. ITALIA 45-44Usa b. Russia 45-43QuartiITALIA b. Canada 45-37Francia b. Polonia 45-30Usa b. Corea del Sud 45-24Russia b. Germania 45-30Tabellone dei 16ITALIA b. Austria 45-21Classifica (20): 1. Francia, 2. Usa, 3. ITALIA, 4. Russia, 5. Germania, 6. Canada, 7. Polonia, 8. Corea del Sud.ITALIA: Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini, Erica Cipressa