Scherma, secondo posto in Coppa del Mondo a Saint Maur per Alice Volpi - FOTO

Nel fioretto femminile un'altra prova super per la fiorettista di Siena

Doppia bandiera tricolore sul podio di Saint Maur, dove si è svolta la prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile. A portarle sono la senese Alice Volpi e la potentina Francesca Palumbo che salgono rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.La toscana Alice Volpi, campionessa del mondo in carica, è stata fermata in finale con il punteggio di 15-12 dall'olimpionica di Rio2016, la russa Inna Deriglazova, dopo che in semifinale aveva superato nel derby azzurro Francesca Palumbo che sale sul terzo gradino del podio per la prima volta in Coppa del Mondo nella sua carriera.Le due azzurre erano giunte in semifinale dopo aver eliminato due portacolori della Russia nei quarti di finale. Alice Volpi aveva sconfitto infatti per 15-10 Svetlana Tripapina, mentre Francesca Palumbo si era imposta per 15-6 su Adelina Zagidullina.Nel percorso di gara, la 26enne toscana, dopo aver vinto per 15-6 il match contro la statunitense Morgan Partridge, ha sconfitto poi la cinese Fu Yiting per 15-12 e quindi agli ottavi l'altra portacolori degli Usa, JacquelinDubrovich.Un’altra prova maiuscola per la campionessa nata nel Cus Siena e ora allenata dalla maestra Giovanna Trillini, che l’ha seguita a fondo pedana anche a Saint Maur.COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - Saint Maur, 25-27 gennaio 2019FinaleDeriglazova (Rus) b. Volpi (ITA) 15-12SemifinaliVolpi (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-11Deriglazova (Rus) b. Thibus (Fra) 15-12QuartiVolpi (ITA) b. Tripapina (Rus) 15-10Palumbo (ITA) b. Zagidullina (Rus) 15-6Thibus (Fra) b. Guo (Can) 15-7Deriglazova (Rus) b. Blaze (Fra) 15-5Tabellone delle 16Volpi (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-11Palumbo (ITA) b. Goldie (Can) 15-7Tabellone delle 32Volpi (ITA) b. Fu Yiting (Chn) 15-12Lupkovics (Hun) b. Mancini (ITA) 15-12Zagidullina (Rus) b. Di Francisca (ITA) 15-2Palumbo (ITA) b. Senyuta (Ukr) 15-7Blaze (Fra) b. Cini (ITA) 15-14Tabellone delle 64Volpi (ITA) b Partridge (Usa) 15-6Fu Yiting (Chn) b. Vardaro (ITA) 15-7Mancini (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-5Ueno (Jpn) b. Batini (ITA) 15-10Di Francisca (ITA) b. Sauer (Ger) 15-12Palumbo (ITA) b. Lyczbinska M. (Pol) 15-8Chen Qingyuan (Chn) b. De Costanzo (ITA) 15-9Blaze (Fra) b. Cipressa (ITA) 15-9Cini (ITA) b. Nam (Kor) 15-12Tabellone delle 64 - qualificazioneDe Costanzo (ITA) b. Wong (Sgp) 15-8Di Francisca (ITA) b. Lyczbinska H. (Pol) 12-9Cini (ITA) b. Monaco (ITA) 15-14Martines Hauregi (Rus) b. Bianchin (ITA) 15-8Tabellone delle 128 - qualificazioneDe Costanzo (ITA) b.Guillaume (Fra) 15-5Di Francisca (ITA) b. WangYuting (Chn) 15-3Monaco (ITA) b. Matysiak (Pol) 15-7Cini (ITA) b. Abe (Jpn) 15-9Bianchin (ITA) b. Terni (Arg) 15-9Chae (Kor) b. Borella (ITA) 15-8Fase a gironiChiara Cini: 4 vittorie, 2 sconfitteBeatrice Monaco: 4 vittorie, 2 sconfitteClaudia Borella: 4 vittorie, 2 sconfitteValentina De Costanzo: 5 vittorie, 1 sconfittaElisa Vardaro: 5 vittorie, 1 sconfittaElisabetta Bianchin: 5 vittorie, 1 sconfittaErica Cipressa: 6 vittorie, nessuna sconfittaMartina Batini: 6 vittorie, nessuna sconfittaFrancesca Palumbo: 6 vittorie, nessuna sconfittaElisa Di Francisca: 4 vittorie, 1 sconfittaClassifica (196): 1. Deriglazova (Rus), 2. Volpi (ITA), 3. Palumbo (ITA), 3. Thibus (Fra), 5. Tripapina (Rus), 6. Zagidullina (Rus), 7. Guo (Can), 8. Blaze (Fra).18. Mancini (ITA), 30. Di Francisca (ITA), 31. Cini (ITA), 39. Cipressa (ITA), 42. Batini (ITA), 45. Vardaro (ITA), 51. De Costanzo (ITA), 68. Bianchin (ITA), 72. Monaco (ITA), 100. Borella (ITA).