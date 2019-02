Presentato il progetto esecutivo del Percorso Permanente di Eroica Montalcino

153 chilometri in Val d’Orcia, Val d’Arbia e le Crete Senesi, tra strade bianche e paesaggi che tutto il mondo invidia alla Toscana

Saranno 153 chilometri di assoluto splendore quelli del Percorso Permanente di Eroica Montalcino che da fine maggio costituirà, di sicuro, uno fra i viaggi a pedali più belli al mondo. Merito di un territorio, già patrimonio Unesco, che racchiude in sé le qualità di un contesto accogliente, ricco di storia, denso di cultura e arte, forte di una tradizione contadina in cui il paesaggio, magnifico e per tanti versi ineguagliabile, t’invita a pedalare per scoprirne ogni segreto.Il Percorso Permanente di Eroica Montalcino, presentato nei giorni scorsi, interessa i comuni di Montalcino, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Pienza e Trequanda ed è suddiviso in 12 tappe da vivere come si vuole; in un solo week end oppure tornando a Montalcino e continuare il viaggio per goderlo in ogni sua sfaccettatura. Sul percorso saranno previsti alcuni POINT di assistenza: Montalcino, Torrenieri, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Pienza, Montisi, Trequanda, San Giovani d’Asso, Buonconvento, Camigliano, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in Colle. Tra strada bianca e strada in asfalto ci sarà un sostanziale equilibrio. Saranno 72 i chilometri di strada bianca (Val di Cava, Ripa d’Orcia, Selvoli, Le Regge, Traversa dei Monti, Pieve a Salti, La Piana, Castiglion del Bosco, La Maremmana, Monteano e Sesta) mentre 81 saranno i chilometri di strada asfaltata. Vista la natura del territorio le tappe avranno difficoltà diverse ma saranno comunque garantite emozioni ad ogni curva. Parola di chi conosce già quei rilievi per averli messi sotto le ruote in occasione di Eroica Montalcino, Nova Eroica o L’Eroica stessa che da Gaiole giunge fino a Montalcino con il suo percorso più lungo. I POINT di assistenza saranno realizzati recuperando i “casottini” presenti lungo il percorso oppure in aree rese disponibili dalle aziende private che aderiranno al progetto. I POINT saranno attrezzati per poter intervenire in caso di guasto, per il parcheggio, il riparo, la ricarica delle biciclette a pedalata assistita.“Eroica e Brunello sono due mondi internazionali – ha dichiarato Patrizio Cencioni, presidente del Consorzio del vino Brunello - due marchi toscani che portano valore. Per questo, fin dal primo momento, abbiamo ritenuto di sostenere questa iniziativa”. “Ricordo il momento in cui decidemmo di uscire dal Chianti per venire a Montalcino con il percorso eroico – ha sottolineato Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica - ed io sono molto felice di presentare il Percorso Permanente di Eroica Montalcino che si unisce a quello de L’Eroica per una proposta turistica e sportiva di grande pregio”. Sulla stessa lunghezza d’onda Angelo Braconi, vice sindaco di Montalcino: ”Con il Percorso Permanente si uniscono due realtà importanti: Eroica e Montalcino, due brand che avvicineranno ancora più gente al nostro territorio. E con il Percorso Permanente il nostro paese sarà visitato tutto l’anno. Questo è il nostro progetto: far sì che il Percorso Permanente attiri gente in ogni periodo”. Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Brunello: “Sono felice che il Percorso Permanente sia un progetto che si vada concretizzando il poco tempo, spero proprio che i turisti a pedali lo utilizzeranno per stare qui più giorni. Noi promuoveremo il Percorso Permanente integrandolo con l’App del Consorzio Brunello”. “Il Percorso Permanente di Eroica Montalcino è frutto di un lavoro durato un anno – ha spiegato Alberto Gnoli, presidente di Eroica ssd - soprattutto per opera di Luca Bonechi e Franco Rossi che hanno deciso di dare forma ad una bellissima idea. Samo riusciti a creare una fusione naturale fra territorio e percorso, il progetto lo consideriamo un modello per il Governo e le Regioni che stanno per sviluppare un’intensa rete di percorsi ciclabili in tutto il nostro Paese”. ”Abbiamo studiato una segnaletica molto particolareggiata e completa di tutte le informazioni utili a vivere questo magnifico territorio in sella alla bicicletta”, ha concluso Luca Bonechi, curatore del progetto. “Inoltre il Percorso Permanente porterà anche ad una razionalizzazione della segnaletica presente attualmente sul territorio”.Il Percorso Permanente di Eroica Montalcino avrà il supporto di un’App i cui contenuti saranno implementati da alcuni studenti tirocinanti dell’Università la Sapienza, coordinati dalla prof.ssa Barbara Mazza del Dipartimento Comunicazione e Scienze Sociali e sarà inaugurato in occasione di Eroica Montalcino, in programma domenica 26 maggio 2019.Presentate nell’occasione anche le due tappe eroiche del prossimo Giro d’Italia U23, la Sesto Fiorentino-Gaiole in Chianti del 16 giugno e la Buonconvento-Vetta Amiata del 17 giugno. Marco Selleri, da sempre amico de L’Eroica, ha annunciato le prime novità che caratterizzano Il Giro. Qualcuna inedita, come la regola che riguarda i corridori U23 che hanno già partecipato a gare World Tour e che non potranno essere al via della gara a tappe rosa.