Il CUS Siena Judo sempre in primo piano: tutti a medaglia gli Under 18 e gli Under 15 nei campionati regionali

Domenica scorsa, 17 febbraio, nella palestra di Bagno a Ripoli, si sono disputati i Campionati regionali di judo, validi per la qualificazione al Campionato Italiano Under 18. Tre i portacolori del CUS Siena: Lorenzo Anichini a 50 kg, Jacopo Olla a 55 kg e Giacomo Laghi a 60 kg, i quali hanno difeso l’immagine di Siena in terra fiorentina.Buona la prova dei giovani, ma solo Giacomo Laghi è riuscito a strappare il pass per la finale del 2 marzo a Lido di Ostia classificandosi al primo posto; peccato per Lorenzo Anichini e Jacopo Olla che pur raggiungendo il podio al terzo posto, per il quorum di qualificazione molto basso, non sono riusciti nell’intento.Per il campionato riservato alle cinture di colore, negli Under 15, exploit di Matilde Berrettini che ha sbaragliato tutte le sue avversarie salendo sul gradino più alto del podio, mentre Camilla Cepparulo, Eugenio Alessandro Butini e Davide Tassi si sono classificati al secondo posto e Alessandro Prestigi al terzo, tutti con un buon score.Sabato 16, invece, a Lido di Ostia si è disputato European Open Maschile, dove ha partecipato, in azzurro, il nostro Andrea Ferretti. Buona la sua prestazione, benché fermato dal francese Pierre Dumontier, dopo un golden score da cardiopalma con un verdetto per sanzioni molto contestato dallo staff tecnico italiano. Comunque buoni punti per il ranking europeo che continua a scalare verso l’alto.