Golf, Alessandro Tadini bronzo allo European Golf Team Championship di Glasgow

Alessandro Tadini e il Golf Club Valdichiana ai nastri di partenza. La medaglia di bronzo allo European Golf Team Championship di Glasgow, sullo storico campo di Gleneagles, e il club senese, diretto da Andrea Guerrini, stanno iniziando la nuova stagione golfistica.Tadini in questi giorni è in Grecia, dove, in Peloponneso, sta affrontando una ProAm per poi partecipare, nei prossimi giorni, al circuito “Mena Tour”, la competizione che si svolgerà in due differenti momenti in Medio Oriente: ora con 5 gare quindi ad ottobre con altre cinque competizioni. I green saranno quelli, favolosi, in Oman, Dubai, Bahrain, Giordania, Kuwait solo per citarne alcuni. Nel periodo che separa le sfide del “Mena Tour” di ottobre, Tadini sarà invece impegnato nello European Challenge che lo ha visto presente anche nelle passate edizioni.A breve una sua visita al Golf Club Valdichiana che lo sostiene, assieme a Noitel Mobile, per il secondo anno consecutivo, salutando, al tempo stesso, i tanti golfisti che si stanno cimentando nel Club senese.