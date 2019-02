Rapolano Terme, A.S.D. Arezzo Nuoto: 18 medaglie ai campionati regionali Juniores di Livorno

Diciotto medaglie, di cui cinque titoli regionali, e un quarto posto nella classifica regionale Juniores. Sono questi i risultati conquistati dai ragazzi A.S.D. Arezzo Nuoto - che svolge prevalentemente la propria attività nella piscina comunale di Rapolano Terme - durante i campionati regionali di categoria che si sono svolti nei giorni scorsi a Livorno.Sul gradino più alto del podio sono saliti in quattro: Sofia Dionisi nel 200 FA, Andrea Prapugicu nel 200 RA, Alice Terzani Scala nel 50 DO ed Emma Gavagni con due gare, 50 e 100 DO. Medaglie d’argento, inoltre, per Diego Dionisi, Gaia Fanetti, Michelle Pierli, Mirko Somma e, di nuovo, Alice Terzani, Sofia Dionisi ed Emma Gavagni, mentre Michelle Pierli, Diego Dionisi e Mirko Somma hanno conquistato anche la medaglia di bronzo. Ottimi risultati, inoltre, per Emma Aguti, Matilde Caratelli, Caterina Camarri, Matilde Grandi, Adrian Katrini, Sofia Agnese Loppi, Viola Loppi, Matteo Mannelli, Bianca Roggiolani, Leonardo Rossi, Tommaso Sale e Alex Sgammato.A tutti loro vanno i complimenti dell’A.S.D. Arezzo Nuoto, i cui tecnici salutano con grande soddisfazione i risultati conquistati dai giovani atleti che, tra mille sacrifici, contribuiscono a dare lustro alla società sportiva. Alcuni di loro hanno conseguito anche il tempo limite che permetterà di accedere ai campionati italiani in vasca corta. Ai Criteria di Riccione, infatti, scenderanno in vasca Matilde Caratelli, Diego Dionisi, Sofia Dionisi, Emma Gavagni, Gaia Fanetti, Andrea Prapugicu, Adrian Katrini, Michelle Pierli, Mirko Somma e Alice Terzani Scala. Dieci ragazzi impegnati in ventidue gare e sei giorni di competizione che terranno tutti con il cuore in gola, fra chi sognerà il podio e chi arriverà a Riccione con l’obiettivo di superarsi.