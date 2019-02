Selezioni Pinocchio sugli sci organizzate dallo sci club Aniata: in pista categorie dai Baby agli Allievi

Si avvicina la data delle finali nazionali e internazionali del Pinocchio sugli sci, previste dal 30 marzo, e sabato scorso si sono tenute all’Abetone le selezioni zonali, organizzate dallo sci club Amiata con il patrocinio del Comitato Appennino Toscano. In pista per lo Slalom Gigante le categorie da Baby a Allievi.Nei Baby1 (under 9) guadagnano il podio Bianca Del Taglia dell’Academy School Val di Luce, Caterina Grassi del Team Top Ski e Vittoria Meli delle Tracce Bianche; Matteo Marchi e Giacomo Valenza dello sci club Doganaccia, Edoardo Pugli dello sci club Lanciotto. Sul podio del gruppo Baby 2 (under 10) salgono Diletta Marino Merlo dello sci club Libro Aperto, Allegra Maria Meucci dell’Academy School, Caterina Santoro dello sci club Amiata; Elia Tonarelli del Libro Aperto, Lapo Tondi dell’Amiata e Matteo Zucconi dell’Academy School.Impegnati anche i Cuccioli, under 11 e under 12: nel primo gruppo medaglie a Matilde Del Taglia dell’Academy School, Sofia Sorleti dell’Amiata, Carlotta Dringoli dell’Academy; Matteo Dolfi del Lanciotto, Marco Cinti dell’Academy School, Fredrik Frasnetti dello sci club Doganaccia. Nei Cuccioli 2 conquistano i primi posti Valeria Zalum ed Elena Principi dello sci club Pistoia, Marta Bonadio dello sci club Doganaccia; nel gruppo maschile Francesco Sarti e Duccio Meucci dell’Academy School, Giulio Iacoponi del Lanciotto.Nella categoria Ragazzi (under 14) il gruppo femminile vede un podio tutto targato Academy School con Vittoria Zucconi, Emma Fontanini e Gilda Montanarini; quello maschile invece è tutto firmato sci club Abetone con Alberto Landini, Andrea Bacci e Leonardo Fraulini.Infine, i più grandi, gli Allievi (under 16): conquistano i primi posti Linda Amidei dell’Academy School, Elettra Pagli del Team Top Ski e Martina Guerri dello sci club Doganaccia; Diego Bucciardini del Lanciotto, Paride Petrucci e Vittorio Bertini dello sci club Doganaccia.