Moto Gp, Pramac Racing: gran lavoro di Miller e Bagnaia sul passo gara. Pronti per la stagione 2019 - FOTO

Qatar MotoGP™ Test - Losail International Circuit

Se l’obiettivo degli ultimi test ufficiali era quello di far crescere il feeling in vista del primo round della stagione 2019 di MotoGP, sia Jack Miller che Francesco Bagnaia possono tornare a casa soddisfatti. Sul circuito del Losail, dove tra 10 giorni prenderà il via il primo atteso week end di gara, Jack e Pecco hanno lavorato intensamente sul passo gara ed i risultati sono stati molto interessanti. Jack ha girato con costanza in 1:55 chiudendo una eccellente long run di 14 tornate. Anche Pecco ha svolto a fine giornata una positiva simulazione gara che da grande fiducia in vista dell’esordio in MotoGP del Campione del Mondo in carica di Moto2. Nella classifica finale del terzo giorno di #QatarTest, Miller ha chiuso in Top 10 (P10 a 6 decimi dal leader) mentre Bagnaia è finito 13° a due decimi dal compagno di squadra.“Tutto sommato sono contento. Credo che giorno dopo giorno abbiamo migliorato in molte aree. Abbiamo fatto un solo time attack ma il tempo non era un obiettivo. La cosa importante era prendere fiducia sul passo gara e abbiamo fatto una bella long run. Tornerò in Qatar tra 10 giorni con grandi motivazioni”.“Sono soddisfatto per questi tre giorni di test. Abbiamo fatto un buon lavoro ed il passo gara è stato incisivo. A fine giornata abbiamo provato un giro veloce con un buon tempo anche se le condizioni non erano le migliori. Ci sono ancora dei dettagli che dobbiamo migliorare ma la strada è quella giusta”.