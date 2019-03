Alice Volpi seconda in Coppa del Mondo a Il Cairo

A Il Cairo la fiorettista senese delle Fiamme Oro Alice Volpi conclude al secondo posto del podio la tappa egiziana di Coppa del Mondo, sconfitta in finale per 15-7 dall'olimpionica russa Inna Deriglazova dopo aver vinto in rimonta per 15-13 la semifinale contro la statunitense Lee Kiefer per 15-13.Alice Volpi era giunta in semifinale dopo essersi aggiudicata il derby dei quarti di finale, con il punteggio di 15-11, contro Arianna Errigo. Per Alice Volpi è stato l'ennesimo derby di giornata. Per l'iridata infatti, la gara in terra egiziana ha, fino ai quarti, assunto le sembianze di un campionato italiano, dato che la senese, prima di incrociare Arianna Errigo ai quarti, aveva affrontato e superato dapprima Chiara Cini per 15-7, poi Valentina De Costanzo col punteggio di 15-9 e, nel turno dei 16, Martina Batini per 15-13.Il cammino di Arianna Errigo invece l'aveva vista esordire con la vittoria per 15-5 sulla giapponese Sera Azuma, a cui ha dato seguito con i successi per 15-2 sulla sudcoreana Song Oh Cha e, agli ottavi, nell'altro derby azzurro contro Camilla Mancini vinto per 15-7.Si erano fermate nel turno delle 32 Elisa Di Francisca, Martina Sinigalia e Valentina De Costanzo. La prima ha subìto la stoccata del 15-14 dalla tedesca Anne Sauer, Martina Sinigalia è invece uscita sconfitta dall'assalto contro la francese Anita Blaze per 15-7, mentre Valentina De Costanzo ha perso il derby contro Alice Volpi col punteggio di 15-9.Stop nel primo turno del main draw invece per Erica Cipressa, fermata dalla stoccata del 11-10 contro l'olimpionica russa Inna Deriglazova, e per Claudia Borella, eliminata dalla giapponese Haruka Yanaoka per 15-13, Elisabetta Bianchin, superata 15-6 dalla sudcoreana Chae Song Oh, Francesca Palumbo, sconfitta 15-13 dalla cinese Xingxin Huo, e Chiara Cini, uscita di scena nel derby azzurro contro Alice Volpi per 15-7.FinaleDeriglazova (Rus) b. Volpi (ITA) 15-7SemifinaliDeriglazova (Rus) b. Tsuji (Jpn) 15-10Volpi (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-13QuartiDeriglazova (Rus) b. Blaze (Fra) 15-2Tsuji (Jpn) b. Blow (Usa) 15-12Kiefer (Usa) b. Kreiss (Hun) 15-10Volpi (ITA) b. Errigo (ITA) 15-11Tabellone dei 16Errigo (ITA) b. Mancini (ITA) 15-7Volpi (ITA) b. Batini (ITA) 15-13Tabellone dei 32Sauer (Ger) b. Di Francisca (ITA) 15-14Blaze (Fra) b. Sinigalia (ITA) 15-7Errigo (ITA) b. Chae Song Oh (Kor) 15-2Mancini (ITA) b. Ryan (Can) 15-8Batini (ITA) b. Huo Xingzin (Chn) 15-9Volpi (ITA) b. De Costanzo (ITA) 15-9Tabellone dei 64Deriglazova (Rus) b. Cipressa (ITA) 11-10Sinigalia (ITA) b. Harvey (Can) 15-7Di Francisca (ITA) b. Abdrakhmanova (Rus) 13-6Yanaoka (Jpn) b. Borella (ITA) 15-13Errigo (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-5Chae (Kor) b. Bianchin (ITA) 15-6Mancini (ITA) b. Lee Sejoo (Kor) 15-7Huo Xingzin (Chn) b. Palumbo (ITA) 15-13Batini (ITA) b. Tieu (Usa) 15-11De Costanzo (ITA) b. Devore (Usa) 15-12Volpi (ITA) b. Cini (ITA) 15-7Tabellone dei 64 - qualificazioneCipressa (ITA) b. Mohamed (Hun) 15-6Cini (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-10Borella (ITA) b. Clarke (Aus) 15-8Sinigalia (ITA) b. Jubenot (Fra) 15-4Tabellone dei 128 - qualificazioneCipressa (ITA) b. Kondricz (Hun) 15-6Cini (ITA) b. Golebiowska (Pol) 15-10Fase a gironiElisabetta Bianchin: 5 vittorie, 1 sconfittaChiara Cini: 3 vittorie, 3 sconfitteMartina Sinigalia: 3 vittorie, 3 sconfitteClaudia Borella: 4 vittorie, 2 sconfitteValentina De Costanzo: 5 vittorie, 1 sconfittaMartina Batini: 6 vittorie, nessuna sconfittaClassifica (141): 1. Deriglazova (Rus), 2. Volpi (ITA), 3. Tsuji (Jpn), 3. Kiefer (Usa), 5. Errigo (ITA), 6. Kreiss (Hun), 6. Blow (Usa), 8. Blaze (Fra).9. Mancini (ITA), 12. Batini (ITA), 22. Di Francisca (ITA), 24. De Costanzo (ITA), 31. Sinigalia (ITA), 36. Palumbo (ITA), 40. Bianchin (ITA), 48. Borella (ITA), 63. Cini (ITA), 64. Cipressa (ITA).